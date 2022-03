F1: Mercedes usou GP "solitário" no Bahrein como sessão de testes

Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes teve um início difícil na temporada 2022 da Fórmula 1, com o W13 ficando aquém do ritmo de Ferrari e Red Bull. Mas a montadora alemã revelou que acabou tratando o GP do Bahrein como uma sessão de testes, após ficar sozinha na pista pela maior parte do tempo.

Apesar de ter conseguido se manter próximo dos líderes no primeiro stint, a combinação de uma asa traseira com muito arrasto e um erro ao testar os pneus duros fez com que a equipe ficasse distante de um potencial desafio.

Mas, ao se encontrar em um cenário onde não poderia desafiar nem ser desafiada, a Mercedes disse que simplesmente usou a oportunidade para testar algumas coisas, com Lewis Hamilton eventualmente terminando em terceiro.

"De certo modo, foi uma nova situação para todos nós, porque estávamos solitários entre P3/P4 e P6", explicou Toto Wolff. "Portanto, pudemos experimentar mais, e valeu o que fizemos com os pneus duros. Muito diferente das outras estratégias da frente e, obviamente, não funcionou. Mas é mais quilometragem, mais voltas, mais aprendizado".

Wolff diz não ter dúvidas que a Mercedes é o terceiro carro do grid no momento, e que precisa melhorar em várias áreas.

"Quinto e sexto seria o reflexo de nossa situação. Acho que fomos competitivos no começo, com os macios, e pudemos acompanhar ou até mesmo sermos mais rápidos que alguns na frente. Mas tivemos mais degradação".

"Mas foi um teste útil para nós. Tentamos o duro, o que não foi bom. Perdemos um segundo por volta também com o médio, não pudemos extrair performance, mas aprendemos algumas coisas. Há várias áreas que precisamos melhorar para subirmos na disputa com o pessoal da frente".

A Mercedes ainda busca o ajuste ideal para maximizar performance e minimizar o porpoising. A equipe está convencida de que a configuração atual do carro tem potencial a ser descoberto. É por isso que Wolff tem claro que a resposta não é simplesmente colocar novas peças aerodinâmicas.

"Acho que mais do que trazer peças, é compreender como retirar performance do carro que sabemos, ou esperamos que esteja ali".

Mas o chefe da Mercedes aceita que a equipe precisa dar um grande passo adiante antes de pensar em vitórias, e sabe que a situação do campeonato não é favorável no momento.

"Ainda é cedo para olharmos para o campeonato. Se olharmos para a ordem de forças hoje, parece algo distante pensarmos em estar na luta. Mas se olharmos para o fim de semana apenas, fizemos o máximo de pontos que eram possíveis".

"Precisamos partir disso. Cada fim de semana vale e, no momento, são eventos independentes. Porque, realisticamente, quando se está em terceiro, você não pode pensar em vencer".

