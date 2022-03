Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen disse que ficou "muito desapontado" com o abandono tardio no GP do Bahrein quando ocupava a segunda posição, acreditando que os pontos perdidos podem ser "muito importantes" na luta pelo título da Fórmula 1.

O atual campeão da categoria largou em segundo e estava a caminho de terminar na mesma posição, mas problemas com o volante e, posteriormente, um problema com o motor, o forçaram a abandonar nas voltas finais.

Verstappen admitiu que o ritmo da Red Bull na corrida "não era o que eu esperava em comparação com a sexta", e pensa que a equipe "poderia ter feito um trabalho melhor para sermos mais agressivos nas voltas de saída dos boxes" após as paradas. O holandês foi ouvido reclamando no rádio pela instrução de não forçar a barra com os pneus logo após a troca, perdendo a chance do undercut em cima de Charles Leclerc.

"O maior problema foi o que aconteceu depois, parecia que não havia combustível saindo para o motor e basicamente tudo desligou, e eu fui me arrastando para o pitlane. Não é o que você quer, especialmente após testes e um fim de semana positivo até então. Parece que, com os problemas que tínhamos, segundo lugar seria ótimo, 18 pontos, mais Checo em quarto, possivelmente".

"Mas abandonar ambos os carros no fim da corrida é muito desapontador".

Max Verstappen, Red Bull Racing, heads into the garage after retiring Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Os problemas marcaram um decepcionante início de temporada para Verstappen, que vem para defender seu título, enquanto a Ferrari fez uma dobradinha e o seu rival da Mercedes, Lewis Hamilton, completou o pódio.

"É desapontador, você sempre diz para si próprio e a equipe também, que precisamos pontuar. Não importa se é primeiro ou segundo na primeira corrida. Vocês viram que, na curva 1, no começo, eu não arrisquei demais, e quando estava lutando com Charles foi tudo limpo, estava feliz com o segundo lugar aqui".

"Mas perder tantos pontos para a equipe é desapontador porque, lutando pelo campeonato, pode ser tudo bem apertado até o fim, e esses pontos podem ser muito importantes".

