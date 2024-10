Lando Norris terminou em quarto lugar no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 neste fim de semana passado, superando a contagem de pontos de Lewis Hamilton durante sua passagem pela McLaren.

Com os 18 tentos do fim de semana, que contou com corrida sprint no sábado, ele chegou a 930 pontos pela McLaren, contra 913 que Lewis Hamilton conquistou pela equipe de Woking.

No entanto, não se deve esquecer que nas três primeiras temporadas de Hamilton na McLaren, apenas 10 pontos eram atribuídos ao piloto que vencia a corrida, e apenas os oito primeiros recebiam pontos, além de não haver corrida sprint nem ponto extra pela volta mais rápida. O atual sistema de pontos foi implementado em 2010.

SHOW de Márquez, MARTÍN amplia sobre Pecco, MotoGP no Brasil, Felipe Massa, WSBK, Moto1000GP e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!