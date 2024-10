A penalidade de Lando Norris nas últimas voltas do GP dos Estados Unidos veio como uma grande frustração para a McLaren e para o próprio piloto, que não só ficou fora do pódio, mas perdeu terreno para Max Verstappen na disputa pelo título da Fórmula 1.

No entanto, como geralmente acontece nesses casos, houve um debate considerável sobre se a penalidade foi merecida, especialmente porque houve várias manobras semelhantes durante a corrida e os juízes nem sempre chegaram ao mesmo veredito.

Importante lembrar que Norris foi punido por ultrapassar Verstappen por fora da pista na volta 52 de 56 previstas. Porém, o próprio tricampeão também escapou do traçado e isso gerou uma grande polêmica dentro e fora do paddock.

A McLaren achava que a decisão estava errada em duas frentes, já que os comissários de pista em Austin não levaram em conta o fato de Verstappen também ter ultrapassado o limite de pista durante o polêmico incidente e apressaram o veredito ao não ouvir as partes envolvidas.

"A McLaren e os comissários de pista têm uma interpretação completamente oposta do que aconteceu. Estou surpreso com o fato de que os comissários nem sequer sentiram a necessidade de conversar com os pilotos após a corrida", disparou Andrea Stella.

"Trata-se de um incidente incerto, portanto, eles deveriam buscar as opiniões dos pilotos e dar tempo para uma investigação completa e detalhada da situação".

"Por que há tanta pressa em interferir no resultado de uma corrida quando o campeonato está em jogo? Por que tomar uma decisão em 60 segundos? Acho que os juízes deveriam adotar uma abordagem construtiva e positiva para essas questões. Era realmente necessário tomar uma decisão tão rápida e, em nossa opinião, tão ruim?"

Mas, apesar da forte opinião da equipe sobre o assunto, eles não acham que há muito sentido em reabrir o caso. Como se trata de uma penalidade durante a corrida, não há possibilidade do procedimento usual de recurso, e o caminho para uma revisão também seria arriscado.

"Não há recurso contra a decisão, portanto, para eles, o caso está encerrado", continuou Stella.

"Nós, os pilotos e a equipe, estamos encerrando o assunto. Mas, independentemente disso, esperamos que a FIA e os comissários deem uma nova olhada no caso para que haja um julgamento melhor no futuro. Agora vamos nos concentrar na próxima corrida".

A porta para o pedido de revisão ainda está aberta até quinta-feira, pois eles têm 96 horas para enviá-lo. No entanto, como geralmente acontece, para ter sucesso, a McLaren teria que apresentar informações ou provas novas e relevantes, o que raramente acontece.

Stella não acha que eles tenham algum trunfo para reverter o caso e não acredita que seja uma questão de novas provas, mas de interpretação e, nesse aspecto, a McLaren e os juízes da corrida estão em forte contraste.

