F1: Mesmo com pole, Verstappen fica alerta em Ímola: “Pune erros”

Atual campeão da Fórmula 1 e pole position do GP da Emilia Romagna, Max Verstappen busca uma vitória para se recuperar na tabela de classificação de 2022, mas alerta para os perigos da pista de Ímola, na Itália.

“Estou feliz com a pole, mas sei que amanhã e domingo serão diferentes em termos de condições climáticas. Foi agitado, mas estou feliz por estar aqui, essa é uma pista incrível, mas que também pune erros, fazendo você ir parar no muro”, disse o holandês da Red Bull.

Ele deu mais detalhes sobre o treino classificatório: “Foi complicado por causa da chuva, digo, pista seca e também com chuva. Estava bem escorregadio e foi bem difícil manter a temperatura dos pneus."

Sobre o campeonato, Verstappen observou: “As nossas três primeiras corridas não saíram conforme o esperado, mas vamos tentar um bom fim de semana aqui". O GP da Emilia Romagna é a quarta etapa da temporada.

Nas três primeiras (Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, nesta ordem), o piloto da Red Bull teve dois abandonos por falhas na unidade de potência e uma vitória em Jeddah, onde superou Charles Leclerc.

O competidor monegasco da Ferrari, porém, venceu as duas outras corridas e somou o ponto extra pela volta mais rápida nas três provas, de modo que lidera o campeonato com folga, somando 71 pontos.

Verstappen, por outro lado, soma apenas 25 pontos, todos conquistados na vitória saudita. De todo modo, o holandês tem toda a temporada pela frente. Além disso, os problemas de confiabilidade na unidade de potência teriam sido resolvidos.

Pelo menos é o que a Red Bull afirma, tendo a equipe dito que a Honda descobriu a causa da falha que levou ao abandono do campeão mundial da temporada 2021 na corrida de Albert Park, em Melbourne.

O holandês, porém, terá a concorrência de Leclerc no fim de semana de Ímola, uma vez que o ferrarista larga ao lado do rival da Red Bull na primeira fila, em segundo. A ver quem termina à frente na corrida sprint deste sábado.

O resultado da 'mini corrida' define o grid de largada para o GP da Emilia Romagna, disputado no domingo. A pole position, porém, já é de Verstappen, pelo menos para efeito de registros históricos. Entretanto, o holandês precisa vencer a sprint para largar em primeiro na corrida de facto.

Vai ter chuva na Sprint de Ímola?

