O estreante da Haas para a temporada 2021 da Fórmula 1, Mick Schumacher, afirmou que se sente orgulhoso por trazer novamente o sobrenome de sua família ao esporte, e não acredita que o legado de seu pai trará mais pressão.

Após conquistar o título da F2 em 2020, Schumacher, que é membro da Academia da Ferrari, fará sua estreia na F1 com a equipe americana, 30 anos após a estreia de seu pai, em 1991 com a Jordan.

Michael Schumacher trilhou um caminho que o tornou o piloto de maior sucesso da história da F1, até Lewis Hamilton bater parte de seus recordes recentemente. Mas Mick não acredita que o sobrenome ilustre será um fardo devido às expectativas.

"Nunca disse que significava pressão, e tenho certeza que jamais direi isso, porque estou muito feliz por carregar esse sobrenome e trazê-lo de volta à F1", disse Mick após o lançamento do carro de 2021 da Haas.

"Tenho muito orgulho disso. É uma injeção de ânimo e me motiva a dar o meu melhor todos os dias".

O alemão tinha apenas cinco anos quando seu pai conquistou o heptacampeonato com a Ferrari, em 2004, e 13 quando Michael se aposentou de vez da F1, no final de 2012. Ele acredita que, mesmo indiretamente, conseguiu aprender lições importantes com seu pai sobre correr na F1, incluindo a necessidade de construir uma equipe ao seu redor.

Mick Schumacher Abu Dhabi F1 test 2020

"Definitivamente aprendi alguns fatores", disse. "Para mim, o mais importante, que já executo há algum tempo, é ter uma ligação forte com sua equipe. Eu sempre tenho isso como objetivo".

"Essa é uma das minhas maiores forças, e ter uma boa força mental para lidar com as situações também é muito importante. Começar a temporada bem e, com sorte, manter o nível ao longo do ano são coisas que aprendi no passado para poder ter boas performances".

Schumacher revelou que teve várias conversas sobre os métodos de seu pai com Jock Clear, que foi engenheiro de corridas de Michael na Mercedes em 2011 e 2012 e agora é preparador de pilotos na Ferrari, trabalhando com os membros da Academia, incluindo Mick.

"Jock Clear. Venho falando bastante com ele nos últimos anos. A primeira vez que trabalhei com ele foi em 2014. Tive uma sessão com ele, que foi muito divertida e interessante pra mim, porque eu vinha do kart".

"Tivemos conversas diferentes sobre como era diferente o trabalho com os pilotos e como ele trabalhava com meu pai. É interessante. Tirei várias notas disso e mal posso esperar para trabalhar com ele nesse ano".

