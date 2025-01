O ex-piloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, acredita que a decisão da Mercedes de trazer Valtteri Bottas de volta à equipe dá a eles uma "rede de segurança" caso Andrea Kimi Antonelli não tenha um bom desempenho.

Antonelli fará sua estreia na F1 pela Mercedes na próxima temporada, vindo da Fórmula 2 para substituir Lewis Hamilton, que foi para a Ferrari. Atrás de Antonelli e George Russell estará Bottas, que voltou à Mercedes como piloto de testes e reserva.

O piloto finlandês, que estava na Sauber não conseguiu encontrar um lugar para si mesmo na próxima campanha, o que o forçou a assumir uma função de reserva em sua antiga equipe.

Em entrevista ao CasasDeApuestas.bet, Montoya deu sua opinião sobre a situação dos pilotos da Mercedes. "Temos Kimi Antonelli do outro lado da moeda, no centro das atenções de uma das melhores equipes, com um companheiro de equipe que está fazendo um ótimo trabalho".

"Ele está sendo vendido como o próximo Max Verstappen. Se ele não tiver um bom desempenho, será difícil. Na minha opinião, com Bottas, a Mercedes estaria se protegendo. Ele é a rede de segurança para ter alguém no caso de não dar certo com Antonelli e ele sabe disso".

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, escolheu Antonelli em vez de Carlos Sainz, que foi para Williams. A decisão de Wolff, como ele já declarou várias vezes, decorre do fato de ter perdido Max Verstappen quando o holandês entrou na F1.

Verstappen decidiu não se juntar à Mercedes na época porque eles não podiam lhe oferecer um lugar no grid. A Red Bull, no entanto, estava pronta para trazer Verstappen para a F1 imediatamente depois que ele se juntou à Toro Rosso em 2015, e depois o transferiu para a Red Bull no início de 2016.

Wolff não estava disposto a correr o risco de que Antonelli fosse caçado por outra equipe se escolhesse uma opção veterana como Sainz.

