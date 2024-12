Herbert: Norris será campeão mundial de F1 de 2025

Lando Norris conquistou quatro vitórias em corridas aos domingos na temporada de 2024 da Fórmula 1, inclusive sua primeira em Miami. O piloto da McLaren terminou a temporada logo atrás de Max Verstappen na classificação de pilotos, mas garantiu o título de construtores à equipe.

O ex-piloto de F1 Johnny Herbert acredita que Norris conseguirá dar um passo importante em 2025 e conquistará sua primeiro campeonato.

"Acho que o campeão de 2025 será Lando Norris", disse Herbert ao plejmo.com.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posição, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, a equipe McLaren comemora a conquista do título do Campeonato de Construtores Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"Acho que ele aprendeu muitas lições nesta temporada, agora ele só precisa lutar um pouco mais. E então ele será um piloto completo".

"Acho que ele tem uma grande chance de vencer o campeonato do ano que vem".

"Não há razão para que a McLaren não possa continuar com o ímpeto que teve este ano. Eles têm uma infraestrutura muito boa e uma ótima equipe para lidar com as novas regulamentações que virão em 2026".

"Poderíamos voltar aos velhos tempos em que a McLaren era a equipe a ser batida".

