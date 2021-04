F1 muda horários de Ímola em função de funeral de Príncipe Philip

A Fórmula 1 alterou a programação de treinos e da classificação do GP da Emilia Romagna, disputado neste fim de semana em Ímola, a fim de não haver conflitos de horário com o funeral do Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II morto na última sexta-feira (9/4).

A mudança principal será no horário do treino classificatório, que será realizado às 9h do horário de Brasília, uma hora antes do que era previsto originalmente. Tal alteração se deve ao fato de que o cortejo do corpo do príncipe consorte do Reino Unido deve acontecer a partir das 10h40 de Brasília, quando a definição do grid para a segunda corrida da temporada 2021 estaria em seus momentos finais.

Além disso, o terceiro treino livre, realizado na manhã de sábado, foi adiantado em uma hora, de modo que será disputado entre 6h e 7h de Brasília. A mudança se deve ao fato de que, pela regra, a classificação só pode começar pelo menos 2h depois do fim da última sessão prática.

Também houve alterações nos horários dos dois treinos livres de sexta: o primeiro foi adiantado em 30min e será realizado das 6h às 7h de Brasília, enquanto o mesmo vai ocorrer com o segundo, que vai das 9h30 às 10h30. A largada continua prevista para 10h de domingo.

Tais mudanças também têm relação com o regulamento da categoria, segundo o qual a terceira sessão tem de começar pelo menos 19h após o fim do segundo treino livre. Além disso, as duas primeiras práticas precisam estar separadas por pelo menos 2h30.

F1 também esteve na Itália na morte da Princesa Diana

Coincidentemente, a categoria também estava no país na data do funeral da Princesa Diana, em 1997. Naquele caso, o cerimonial real acabou pouco antes do início da classificação para o GP da Itália, disputado no circuito de Monza. Na ocasião, os pilotos, liderados pelo britânico Damon Hill, então campeão em exercício, fizeram um minuto de silêncio para homenagear a memória da Princesa de Gales.

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.

.