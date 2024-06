Charles Leclerc não escondeu sua decepção ao enfrentar uma sprint com poucos pontos positivos: na largada, ele conseguiu ganhar três posições, mas problemas de freio, também enfrentados por Carlos Sainz, e problemas de desempenho não permitiram que ele fosse além do sétimo lugar. O monegasco explicou que agora vai mudar a configuração, assumindo mais riscos para o GP da Áustria de Fórmula 1.

Se já no final da classificação surgiram os primeiros desconfortos para uma SF-24 que não teve o desempenho esperado, em particular devido a problemas com saltos e nas curvas mais rápidas que na volta custaram cerca de 3 décimos, a sprint forneceu mais algumas indicações de que, mesmo em longa distância, no momento a Ferrari não tem o ritmo para desafiar os líderes.

A corrida "curta", que na verdade consistiu em um stint de 23 voltas com o pneu médio, destacou dois elementos fundamentais: por um lado, o fato de que a Scuderia precisa trabalhar nos detalhes e, por outro, a questão do desempenho, que não está no nível da Red Bull e da McLaren, que mostraram ter um ritmo mais alto do que a concorrência.

De fato, Leclerc também foi o autor de uma excelente largada, porque já na primeira volta ele conseguiu passar os dois carros da Alpine e a Red Bull de Sergio Pérez com uma bela manobra que começou na curva 4 e depois fechou por fora na curva 6. No entanto, quando estava no encalço das duas Mercedes e de Sainz, o monegasco enfrentou problemas que atrasaram as duas SF-24: o manuseio dos freios.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"A primeira volta correu bem, estou feliz com isso, mas o resto da corrida foi muito difícil, nós controlamos os freios e não tivemos ritmo", disse Leclerc após a corrida, claramente desapontado não apenas com o resultado, mas também com o desempenho geral.

O Red Bull Ring tende a ser uma pista particularmente estressante para o sistema de freios, tanto porque a pista fica em um terreno elevado com ar mais rarefeito quanto pelas características do próprio circuito, que coloca o foco em frenagens violentas intercaladas com três longas retas.

Além disso, estando na traseira de um grupo de nada menos que quatro carros, fica claro que o ar sujo tende a aumentar a temperatura, acentuando também certas disparidades entre o lado esquerdo e o direito do carro.

No exato momento em que Leclerc teve que aumentar suas técnicas de "lift and coast", aquele procedimento em que você tende a tirar o pé do acelerador primeiro e depois frear menos bruscamente, como nesse caso, ao mesmo tempo a diferença para a Mercedes também aumentou. A impossibilidade de usar o DRS para se manter no pelotão extinguiu qualquer esperança de duelo para o piloto de Mônaco, que teve de se contentar com o sétimo lugar.

"O problema no freio dificultou um pouco a permanência no DRS, pois eu era o quarto carro do pelotão, e tive que fazer muitas manobras de subida e descida para tentar manter as temperaturas corretas. Esses são detalhes, mas temos que estar atentos a essas coisas, mas no fim das contas não estamos rápidos o suficiente no momento. Para esta tarde, quero tentar algo, mesmo que possa dar errado, mas temos que tentar algo porque estamos lutando há duas/três corridas."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

No entanto, a sétima posição não é tanto o problema real, porque é o resultado do episódio de qualificação de sprint de ontem e, mais importante, da falta de desempenho da SF-24. É por isso que Leclerc acrescentou que, na janela de reabertura do Parc Fermé entre o final da sprint e o início da classificação, ele correrá mais alguns riscos na configuração.

"Honestamente, quero tentar algo diferente, talvez correr o risco de ser ainda pior, mas não pode ser pior do que a sétima ou oitava posição. Acho que há mais a ganhar tentando uma rota diferente."

"É hora de tentar algo diferente porque, se fizermos uma classificação perfeita, talvez fiquemos em quinto ou quarto. Mas não é isso que precisamos ter como meta", acrescentou o Ferrarista.

Norris FOGO DE PALHA? Lando PASSA MAX, mas TOMA TROCO de VERSTAPPEN e SOFRE com PIASTRI | Sprint F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!