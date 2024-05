A Red Bull iniciou o fim de semana do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 em Ímola nesta sexta-feira com uma mudança. Gianpiero Lambiase, engenheiro de longa data de Max Verstappen, não esteve com o holandês durante o primeiro treino livre, colocando Tom Hart, engenheiro de desempenho do tricampeão no lugar.

Em entrevista ao Motorsport.com, a Red Bull explicou que esta foi uma troca pontual, para que Hart pudesse acumular mais experiência como engenheiro de corrida, tendo feito isso também no TL2 do GP de Abu Dhabi de 2023 - para que ele possa compreender melhor a função de Lambiase e, com isso, melhorar a relação de trabalho entre os dois.

O trabalho de Hart acabou sob os holofotes de uma forma que normalmente não aconteceria devido à série de erros de Verstappen durante o treino, especialmente na reta final. Buscando entregar uma volta rápida limpa, e superar Charles Leclerc, o holandês escapou mais de uma vez da pista.

Na primeira tentativa, ele foi ao rádio avisar que a Red Bull, que foi amplamente atualizada para esta etapa, estava "um desastre - sem nenhuma aderência", na Acque Minerali, onde ele ainda escapou em direção à caixa de brita nos segundos finais do treino, em uma terceira tentativa de volta rápida.

Na segunda vez, ele perdeu a traseira do RB20 brevemente em uma frenagem na aproximação à Variante Alta e, por mais que ele tenha se recuperado rapidamente, se viu obrigado a atravessar a grama.

"Não consigo frenar mais tarde porque o carro se aproxima do chão demais, e na entrada da curva eu não tenho dianteira", disse Verstappen.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando Hart disse a Verstappen que suas dificuldades no segundo setor incluem uma Tosa e Piratella "um pouco fracas", ele respondeu: "Sim, mas fraco no que? Sei que estou longe, mas o que está acontecendo".

Verstappen foi o quinto colocado no TL1, com Sergio Pérez logo à frente.

