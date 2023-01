Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin conta os dias para a inauguração de sua nova fábrica em Silverstone para a equipe de Fórmula 1. E segundo o chefe Mike Krack, esse novo campus representará um "ponto de virada" para o time britânico.

No momento, a Aston segue usando a fábrica original da Jordan, inaugurada em 1991, com muitos funcionários destacados em cabanas temporárias ao longo da sede principal, enquanto o pessoal do túnel de vento trabalha com a Mercedes, em Brackley.

A nova fábrica que está sendo construída ao lado da atual colocará todos os funcionários em um novo prédio, com todo o departamento de design ficando em um grande escritório plano e aberto. A sede ficará pronta em maio, enquanto o túnel de vento ficará para 2024.

"O fato de você precisar falar com as pessoas sem precisar organizar reuniões facilita o diálogo massivamente", disse Krack. "Com as localizações remotas que temos, você precisa pegar o telefone ou organizar alguma coisa, então há uma barreira natural que impede mais trocas".

"E a outra questão é a logística, não podemos esquecer de levar alguma coisa para os lugares. Com isso será muito mais fácil. Deste ponto de vista, concordo plenamente com o uso do termo 'ponto de virada', para a dinâmica e a logística da equipe".

Dan Fallows, diretor técnico, reforçou que o formato aberto da sede do departamento de design ajudará muito na comunicação interna.

"Trará mudanças significativas. Temos essa pequena fábrica aqui e essas construções modulares onde temos pessoas que não estão necessariamente projetando partes do carro no momento mas que estão muito conectadas ao nosso processo de design, e não tê-los na mesma sala faz com que a comunicação seja mais difícil".

"Já trabalhei em uma sede assim antes, com a habilidade de andar e falar com as pessoas facilmente, e isso faz uma grande diferença. Particularmente aquelas pequenas interações em que você vai falar com alguém sobre uma coisa e depois fala de várias outras, aquelas conversas que acabam sendo as mais criativas. É isso que estamos tentando construir!".

Fallows destacou também que a nova sede ajudará na redução de custos: "Certamente vai. Você tem a habilidade de fazer tudo sozinho, e pode decidir mais facilmente se vai construir ou comprar algo".

"Você consegue produzir mais rápido, mais barato e consegue construir mais. É possível ter uma ou duas atualizações a mais antes do prazo. Desse ponto de vista, é um bom passo adiante".

Assim que a sede original for demolida, serão construídas novos prédios para alimentação e academia dos funcionários, além da finalização do novo túnel de vento.

"São todos pontos positivos para nós. Construir essa equipe é uma jornada e cada uma dessas coisas são passos importantes nesse processo, que vão contribuir para que possamos operar no nível que queremos estar".

"As últimas fases, que inclui a construção do prédio três, terá foco na experiência dos nossos funcionários, o lado do bem-estar, como academia e coisas do tipo. Pra mim, são quase tão importantes quanto os estágios iniciais".

"Mas acho que, ao demonstrar o que buscamos é quase parte da solução. É o que faz as pessoas engajarem, saberem que estamos pensando nelas, queremos estar em um alto nível, mas que eles também sintam que têm apoio, que são parte de uma equipe que eles querem fazer parte".

