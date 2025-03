A Fórmula 1 viaja para Xangai depois da corrida na Austrália e os rivais da McLaren seguem se perguntando o quão difícil será superá-la. A etapa chuvosa em Melbourne impediu que as equipes entendessem exatamente onde estão os problemas de seus carros.

A Ferrari nunca teve a chance de mostrar se poderia se recuperar de uma classificação ruim e, embora Max Verstappen tenha levado a Red Bull a uma quase vitória, ele precisou do segundo safety car da corrida para voltar à disputa.

Algumas fontes do paddock sugeriram ao Motorsport.com em Xangai que a margem de vitória da McLaren poderia ter sido de até 30s se o dia da corrida em Melbourne estivesse seco.

Se fosse verdade, essa diferença só teria intensificado os holofotes sobre como Lando Norris e Oscar Piastri poderiam competir pelo título.

Entra em cena o piloto da Mercedes, George Russell. Ele ganhou as manchetes no último fim de semana ao afirmar que a McLaren tem atualmente "uma vantagem tão grande" que "eles podem interromper o desenvolvimento agora e se dedicar totalmente a 2026".

Então, na quinta-feira, na ensolarada e sem poluição atmosférica Xangai, Russell reiterou sua posição - mesmo depois de Norris ter insistido, sentado ao lado do piloto da Mercedes, após a corrida em Melbourne, que "essa não é a mentalidade a se ter", pois "se você começar a pensar que as coisas estão boas e bem, é aí que você é pego".

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Acho que o carro deles é definitivamente capaz de vencer todas as corridas e deveria vencer todas as corridas, mas não acho que eles vencerão todas as corridas este ano", disse Russell sobre o MCL39 - uma postura diferente de quando ele afirmou que o RB19 venceria todas as corridas da temporada de 2023 da F1 para a Red Bull após a primeira rodada daquele ano.

"Vamos ver, acho que a diferença que eles têm em relação a todo mundo este ano é maior do que a que a Red Bull já teve".

"Mas quando Max estava naquele carro [em 2023], ele era bastante confiável em todas as voltas, fazia todas as corridas no Q3 ou durante a qualificação, nunca foi realmente uma questão. Então, espero que possamos estar lá para capitalizar como fizemos no fim de semana - porque deveria ter sido um 1-2 para esses caras".

Considerando que tanto Norris quanto Piastri estavam fora da pista em Melbourne - e cada um deles falhou em suas primeiras corridas no Q3 no dia anterior - o subtexto disso pode ser lido como Russell sugerindo que os pilotos da McLaren cometem mais erros do que Verstappen quando correm confortavelmente na frente do pelotão. Piastri nunca voltou ao pódio depois de rodar após seguir Norris na brita da Curva 12 de Melbourne quando a chuva voltou no último domingo.

Mas as pessoas de dentro da Mercedes insistem que essa não é uma tática de jogo mental que Russell está empregando - na esperança de fazer com que Norris e Piastri percam o ritmo.

Há também uma teoria mais ousada circulando pelo paddock de que Russell e Norris se desentenderam, mas quando o Motorsport.com apresentou os comentários de seu rival ao piloto da McLaren em uma entrevista exclusiva, a resposta genial do piloto papaia não sugeriu nada de estranho.

Norris, ao contrário, pareceu surpreso ao ouvir as últimas palavras de Russell, mas não reagiu com animosidade.

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Não sei - George tem falado muito ultimamente", disse Norris. "Parece que eles acham que a temporada já acabou antes mesmo de começar. E eu disse que essa era provavelmente a mentalidade errada para se ter no último fim de semana. Não sei, parece um pouco estranho".

"Eles provavelmente deveriam se concentrar mais como uma equipe, em vez de falar tanto quanto estão falando".

"Mas isso não muda nada. Tipo, sim, obrigado - é um elogio. Estamos fazendo um trabalho incrível. Estamos fazendo um trabalho melhor do que o deles".

"Estamos orgulhosos disso, mas continuaremos trabalhando duro porque, sim, a Ferrari está fazendo um trabalho melhor do que eles e a Red Bull está fazendo um trabalho melhor do que eles".

"Eles podem dizer o que quiserem. Fico feliz quando George diz essas coisas, porque isso significa que eles provavelmente estão um pouco preocupados".

A posição da Mercedes é que Russell está simplesmente enfrentando a nova realidade - que, pelo menos para 2025, a F1 pode ter substituído um pacote de carros dominante por outro.

O que torna a situação da McLaren diferente da Red Bull é, no entanto, o que Russell sugeriu em Melbourne.

Com as próximas mudanças nas regras de 2026, se os rivais da equipe laranja ficarem rapidamente para trás na classificação do campeonato, eles poderão mudar o foco do desenvolvimento para as novas regras e direcionar apenas os recursos estritamente necessários para seus carros de 2025.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Isso fortaleceria consideravelmente a posição da McLaren. O lado negativo de tudo isso é que ainda há poucos dados para confirmar o que os rivais da equipe de Woking temem - foi apenas uma corrida.

Mas o fato de Verstappen - mesmo em condições em que é líder da categoria - ter ficado para trás por quase 20s em apenas 17 voltas em Melbourne chamou a atenção. Isso aconteceu em uma média de 0,84s perdidos a cada volta, na segunda metade do stint de abertura com os pneus intermediários.

E agora a McLaren chega à China se sentindo ainda mais confiante por causa de como foi aqui com "um carro não muito bom", de acordo com Norris, em 2024.

A pista de Xangai tem curvas muito mais longas do que a de Melbourne e, com previsão de tempo seco, testará as plataformas aerodinâmicas dos carros de forma muito mais parecida com a que as equipes teriam, por exemplo, na pista "laboratório" da F1 na Catalunha.

O traçado de Xangai também foi reformulado para 2025, em uma tentativa de eliminar os solavancos que forçaram as equipes a comprometer consideravelmente a configuração no ano passado.

Em última análise, apesar de toda a projeção e do barulho, a F1 deve saber exatamente o quão boa a McLaren realmente é quando fizer as malas e voltar para casa no domingo.

Eddie Jordan morre. BORTOLETO diz se TOQUE DE HULK afetou suspensão! Lando NEM AÍ, rixa do V10 e MAX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!