O burburinho no paddock da Fórmula 1 não para! Após a Mercedes anunciar Kimi Antonelli como piloto da equipe para 2025, o nome do prodígio italiano não sai das manchetes. Dessa vez, foi o campeão mundial Nico Rosberg que teceu comentários a respeito do anúncio.

Rosberg acredita que Andrea Kimi Antonelli tem talento para estar na Fórmula 1, porém observou que sua preparação na temporada de 2024 da F2 não foi a “ideal”.

Antonelli é tratado como uma grande promessa após resultados excepcionais nas categorias juniores; o piloto nascido na Bolonha venceu a F4 italiana e F4 alemã, além de ser bicampeão europeu de kart. Apesar do currículo, Antonelli está apenas na sétima posição da F2 de 2024.

A Mercedes já vem preparando Antonelli para a F1 com uma série de testes no Mercedes W13 2022, enquanto ele disputa a F2 com a Prema.

“Sim, é a decisão certa, mas é claro que também é muito, muito corajosa”, disse Rosberg à Sky Germany.

"Kimi estava na minha equipe de kart [Rosberg Racing Academy] há alguns anos. Então, eu o conheço muito, muito bem. E ele certamente tem o talento para se tornar o melhor da próxima geração."

"Mas é claro que sua preparação está tudo menos ideal. Na Fórmula 2, não acho que ele tenha um bom carro este ano e não tenha sido capaz de mostrar do que é capaz. Ele venceu seu companheiro de equipe, Oliver Bearman, que também vai para a Fórmula 1.

"Mas difícil - e depois, claro, o acidente de ontem. Portanto, uma preparação abaixo do ideal. Mas acho que ele tomou a decisão certa."

“Mentalmente é difícil. Estrear na Fórmula 1, aos dezoito anos, na Itália, como italiano.

""Mas isso é obviamente muito desfavorável. As reações são exageradas, isso porque ele tem 18 anos e está apenas começando."

HAMILTON bate NORRIS e lidera o dia, com MAX SÓ 14º! Antonelli ERRA. Bortoleto no 'X1' com Bottas!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!