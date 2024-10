Depois de ter Max Verstappen vencendo a corrida sprint do GP dos Estados Unidos neste sábado, a Fórmula 1 conheceu, oficialmente, o pole position da etapa de Austin, no Texas: Lando Norris. Max Verstappen estará ao lado.

Destaque para a eliminação precoce de Lewis Hamilton ainda no Q1, começando a prova principal em 18º lugar (a posição original foi P19, mas por conta da penalização de Liam Lawson, que larga de último, ele ganha uma colocação).

Além disso, no último segundo da classificação, George Russell causou uma bandeira amarela - encerrando o quali - ao acertar a barreira de proteção no terceiro setor.

A classificação

Q1

Com 18 minutos para conseguir se colocar entre os 15 mais rápidos, os pilotos começaram, de forma lenta, a dar suas voltas rápidas. Depois da primeira rodada de voltas, Verstappen fechou com o melhor tempo ao fazer 1m33s690, seguido por Norris.

Antes das duas Mercedes cruzarem a linha, Hulkenberg surpreendeu ao fazer o segundo melhor tempo ficando 0s180 do holandês da Red Bull. Logo em seguida, Gasly também fez uma aparição na parte de cima da tabela, conquistando o melhor tempo.

Lá em baixo, Hamilton amargava a 16ª colocação. Restando cinco minutos no relógio, Tsunoda ainda não tinha tempo marcado por ter ultrapassado os limites de pista na curva 12. Precisando de tempo para sair da zona de eliminação, Russell e Hamilton fizeram suas voltas cruciais. George conseguiu o 3º tempo, mas Hamilton não fez o suficiente e ficou apenas em P16.

Ao fim, foram eliminados no Q1: Albon, Colapinto, Bottas, Hamilton e Zhou.

Q2

Na segunda parte da sessão, Verstappen continuou com a tônica do primeiro terço: andando à frente da McLaren, assim como as Haas que apresentaram, novamente, um bom desempenho nas primeiras tentativas. Mas a liderança durou pouco, uma vez que Lando respondeu na sequência.

Ao fim da primeira rodada de tentativas, a McLaren ocupava a primeira e a terceira colocação, com Max no meio. Restando três minutos para o fim, o engarrafamento na saída do pit colocou um pouco mais de pressão nos pilotos que ainda precisavam de um tempo para se colocar entre os dez primeiros.

Foram eliminados: Tsunoda, Hulkenberg, Ocon, Stroll e Lawson.

Q3

Assim que o cronômetro começou a rolar, os nove pilotos foram à pista para fazer a primeira tentativa. Apenas Alonso ficou na garagem - talvez apostando em única tentativa. Nas tomadas de tempo, Norris conseguiu fazer o melhor tempo do fim de semana, até então, ao virar 1m32s330.

Pouco depois, Verstappen colocou suspense com sua volta, mas acabou ficando atrás de Lando por 0s031s. Com menos de cinco minutos para o fim, Alonso, finalmente, iniciou a volta lançada, conseguindo o oitavo lugar. Pérez, na reta final, se colocou em uma situação complicada pois teve a volta deletada.

No pitlane, Gasly quase colocou um fim na classificação para ele e para Verstappen ao sair da garagem no momento que o holandês estava passando. Na última tentativa dos pilotos, a bandeira amarela foi acionada no setor três: George Russell acabou acertando o muro com tudo, encerrando a sessão.

