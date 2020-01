F1: Norris 'deixa escapar' data de lançamento do carro da McLaren

A McLaren usou uma maneira inovadora de revelar sua data de lançamento do novo carro de Fórmula 1 nesta segunda-feira, quando Lando Norris pareceu acidentalmente deixar escapar os detalhes em um vídeo.

O jovem piloto britânico deveria mostrar aos fãs todo o interior do McLaren Technology Center em uma transmissão ao vivo no YouTube, mas iniciou uma reunião que discutia o lançamento do MCL35.

A conversa aconteceu na frente de uma tela que mostrava um gráfico de um carro laranja, com a palavra 'confidencial'. Falando à equipe envolvida na reunião, Norris perguntou sobre a data de lançamento do novo carro que ele e Carlos Sainz vão pilotar em 2020.

"Ouvi dizer que será no dia 13 de fevereiro", disse Norris, antes de receber algumas respostas discretamente hesitantes dos envolvidos na reunião. "Está certo... Zak [Brown, CEO da McLaren] me disse que é no dia 13".

O vídeo ao vivo foi desligado para aumentar o mistério sobre se esse era um golpe bem planejado ou se Norris havia revelado os detalhes acidentalmente. Logo depois, a McLaren confirmou a data de seu lançamento, que ocorrerá na fábrica em Woking.

GALERIA: Relembre todos os carros da McLaren na F1