Há 40 anos, Alain Prost disputava seu primeiro GP de Fórmula 1. Depois de se formar na Fórmula Renault e depois na F3, os franceses convenceram a McLaren a dar uma chance na categoria principal. Mas, na data em que a temporada de 1980 estreou, na Argentina, não se imaginava que uma das carreiras mais brilhantes do esporte estaria começando.

Em 13 de janeiro de 1980, Prost correu em Buenos Aires ao volante do McLaren M29 com motor Ford-Cosworth. Ele foi 12º na classificação e terminaria em sexto em sua primeira corrida. Após seu primeiro ano na equipe de Woking, ele se juntou à Renault F1 por três anos, antes de retornar à McLaren para escrever as páginas mais bonitas: três mundiais vencidos em 1985, 1986 e 1989 e uma rivalidade inesquecível com Ayrton Senna.

Apelidado de "Professor", Prost não teve sucesso com a Ferrari, mas terminou sua carreira em 1993 com um quarto e último título, ostentando as cores de Williams. Em 199 GPs na Fórmula 1, ele teve 51 vitórias, 33 poles , 106 pódios e 41 voltas rápidas. Desde então, ele permaneceu quase sempre no paddock, da aventura da equipe Prost Grand Prix ao cargo que ocupa hoje, como diretor não-executivo da Renault F1.