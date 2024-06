F1: McLaren sofre incêndio em motorhome antes do TL3 em Barcelona

A McLaren sofreu um grande susto antes do começo do terceiro treino livre para o GP da Espanha de Fórmula 1 deste sábado. O motorhome da equipe teve que ser evacuado, quando os serviços de emergência foram chamados após uma suspeita de incêndio na cozinha.

Antes da última sessão de treinos livres para a corrida deste fim de semana em Barcelona, um grande número de profissionais de segurança correu pelo paddock para atender a um incêndio que havia se iniciado na área traseira do que é conhecido como McLaren Team Hub.

Aparentemente, o fogo começou na área acima da cozinha e, portanto, pode ter envolvido a parte elétrica.

O incidente fez com que a equipe do motorhome evacuasse o pessoal da equipe, os convidados, a mídia e os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri, que foram vistos no paddock observando o desenrolar dos acontecimentos.

Quando o incêndio começou, o chefe de F1 e automobilismo da Pirelli, Mario Isola - que é também um paramédico credenciado - foi um dos primeiros a chegar ao local, enquanto ele e outros funcionários da empresa de pneus traziam extintores de incêndio.

Logo depois, vários carros de bombeiros chegaram ao local, e os bombeiros entraram no motorhome com mangueiras para cuidar do incêndio. Ambulâncias também estavam presentes.

Como o incêndio começou rapidamente, não ficou claro se o incidente afetaria os preparativos da McLaren para a última sessão de treinos livres, já que o equipamento de Norris e Piastri é normalmente mantido no motorhome.

No entanto, os pilotos e as equipes dos carros foram vistos se preparando como de costume logo após o início do TL3, com a maioria das equipes sem pressa para se juntar à ação e sair para a pista enquanto ela estava verde.

Uma breve declaração da McLaren dizia que o pessoal da equipe havia escapado do incidente em segurança.

"Esta manhã, evacuamos nossa unidade de hospitalidade no paddock do Team Hub após um alerta de incêndio. A equipe foi evacuada em segurança enquanto os bombeiros locais cuidam do problema", disse um porta-voz da equipe.

O GP da Espanha não é novato em termos de incêndios, com a famosa explosão de combustível na garagem da Williams após a vitória de Pastor Maldonado em 2012.

