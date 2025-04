A Fórmula 1 abriu o sábado em Jeddah com o terceiro treino livre para o GP da Arábia Saudita. E em uma sessão quente no meio da tarde saudita,

Completaram o top 10: Max Verstappen, Charles Leclerc, Alex Albon, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Andrea Kimi Antonelli. Já Gabriel Bortoleto, que focou sua sessão na simulação de corrida, colocando pneus macios apenas nos minutos finais, terminou em 19º.

Em um início de treino pouco movimentado, apenas Gabriel Bortoleto havia ido à pista nos cinco primeiros minutos, com pneus médios, para compensar sua ausência no segundo treino livre da sexta-feira, devido a um vazamento de combustível em seu carro.

Aos poucos, os pilotos foram saindo dos boxes, calçando os pneus macios, economizando os médios e duros para a corrida do domingo.

Após 20 minutos de sessão, Leclerc assumiu a ponta com 01min28s860, 0s217 à frente de Verstappen, com Piastri em terceiro, Hamilton em quarto e Norris em quinto. Único na pista com tempo marcado de pneus médios, Bortoleto era o 13º entre os pilotos que já haviam marcado tempos.

Quando o TL3 entrava nos 20 minutos finais, os pilotos estavam finalizando suas simulações de corrida, com tanques cheios e tempos mais altos. A McLaren fazia mais uma dobradinha, com Piastri em primeiro com 01min28s470, 0s207 mais rápido que Norris. Leclerc era o terceiro, a 0s248, com Verstappen e Sainz fechando o top 5. Ainda sem tempo com pneus macios e em simulação de classificação, Bortoleto era o 20º.

No final, a McLaren entregou uma performance dominante, garantindo a dobradinha com uma grande diferença sobre os demais. Lando Norris foi o mais rápido com 01min27s489, já marcando o melhor tempo do fim de semana até aqui. O britânico teve Piastri em sua cola, a apenas 0s024. Já George Russell foi o terceiro, a 0s627. Completaram o top 10:Max Verstappen, Charles Leclerc, Alex Albon, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Andrea Kimi Antonelli.

Já Gabriel Bortoleto foi apenas o 19º, com Mariana Becker anunciando no fim da transmissão da Band que a Sauber havia revelado problemas no motor do brasileiro.

A Fórmula 1 encerra o sábado em Jeddah com a classificação, que começa às 14h, horário de Brasília, com transmissão da Band, do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube. Não perca!

