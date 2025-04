Gabriel Bortoleto não terminou a sexta-feira, dia de treinos na Fórmula 1, muito satisfeito em Jeddah. O piloto da Sauber foi último colocado no TL1 e não chegou a participar do TL2 por causa de um vazamento de combustível no carro, que não poderia ser consertado a tempo da segunda sessão.

"Uma pena, é uma sessão muito importante, a única que a gente tem a noite, que é o horário da classificação, digamos que é mais representativa. Mas faz parte, não tem o que fazer. Agora é olhar para frente, analisar o que o Nico fez no treino e tirar algum aprendizado disso", disse o brasileiro em entrevista a Band.

É a primeira vez de Bortoleto na Arábia Saudita com um carro de F1, então a falta de treino pode ser sentida. Ainda assim, ele conseguiu algumas voltas valiosas no TL1 e poderá usá-las como referência, além dos resultados do companheiro de equipe, porém, Nico Hulkenberg está com um pacote de atualizações neste fim de semana e o brasileiro não.

"Não é exatamente igual, então não vai dar para aplicar as mesmas coisas que ele fez na pista no meu carro, mas não tem o que fazer. É melhor ter alguém pelo menos tomando uma direção. O que a gente vai fazer vai ser uma base do que a gente fez no TL1 e tentar traduzir", finalizou. Bortoleto ainda terá mais uma sessão de testes, amanhã, antes da classificação.

F1 AO VIVO: Norris DERROTA Piastri no TL2 em Jeddah, SAUBER deixa BORTOLETO na MÃO e Tsunoda BATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!