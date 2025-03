A Fórmula 1 iniciou suas atividades para o GP da Austrália, etapa que abre a temporada de 2025. Lando Norris foi o principal nome da sessão, ao ser o mais rápido com 1min17s252, conseguindo a marca já nos minutos finais.

Carlos Sainz ficou na segunda colocação, à frente de Charles leclerc, Oscar Piastri e Max Verstappen. Lewis Hamilton, estreando na Ferrari, foi apenas o 12º.

Gabriel Bortoleto fechou seu primeiro treino livre na F1 na 15ª colocação, à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe da Sauber, que foi o 18º.

O treino foi marcado pela batida de Oliver Bearman na curva 11, após passar pela brita. Com o incidente, a sessão foi paralisada com bandeira vermelha

O Treino

Os pilotos não perderam tempo assim que a luz verde foi acionada e em menos de 10 minutos de sessão, 18 dos 20 competidores já haviam feito volta rápida. Nesse ponto, Norris liderava com 1min18s253, com médios. Bortoleto era o antepenúltimo.

Na sequência, Leclerc superou o inglês em 0s373.

Com 19 minutos de treino, a bandeira vermelha foi chamada para limpeza na pista, já que a brita 'invadiu' o asfalto e sujou o traçado dos pilotos. Verstappen e Doohan foram alguns dos que passearam pela brita.

A pista foi liberada quando restavam 35 minutos para o término do treino.

Logo depois, Bortoleto conseguiu melhorar o seu tempo, ficando a frente de Hulkenberg momentaneamente.

Verstappen assumiu a liderança com 1min17s696, mas com pneus macios. A promessa era que as marcas cairiam por causa da mudança para o composto menos rígido que os pilotos optaram.

Ainda de médios, Bortoleto chegou à 17ª colocação, a 1s980 do líder.

Sainz passou à frente, com 1min17s401, ficando à frente de Leclerc, segundo colocado.

Faltando 22 minutos, Bearman perdeu o controle do carro após pequeno passeio na brita, na curva 11, batendo no muro na sequência e trazendo a bandeira vermelha.

A ação foi retomada com 11 minutos para o final. Bortoleto, com pneus macios, chegou ao 11º lugar, a 1s037 de Sainz.

A menos de dois minutos, Norris cravou 1min17s252, assumindo a liderança. Russell saiu da pista e quase bateu na sequência, dando um grande susto.

O treino livre 2 acontece às 2h, horário de brasília.

Resultado

