Andrea Stella já confirmou que a McLaren está preparada para dar apoio a Lando Norris, no entanto, a equipe não irá tirar os olhos e chances de Oscar Piastri continuar brilhando na Fórmula 1 caso as oportunidades se apresentem.

Atualmente, o britânico está a 62 pontos de Max Verstappen, que lidera o campeonato. Com o desempenho ruim da Red Bull, Norris tem verdadeiras chances de diminuir essa diferença nas próximas oito etapas e tomar a ponta.

Até o GP de Monza, a McLaren não estava disposta a eleger um piloto número um, no entanto, os questionamentos após o resultado ruim na Itália fizeram o time tomar uma direção diferente e optar por apoiar Lando na busca pelo título em 2024.

Em Monza, Norris tinha a pole, mas perdeu a posição para Piastri após um movimento agressivo do companheiro, caindo para terceiro e permitindo que Charles Leclerc 'tomasse' a vitória. Esse resultado decepcionante fez com que a McLaren repensasse seus ideais e revisse as 'papaya rules'.

No entanto, apesar do apoio garantido, Lando explicou que Oscar não precisará 'abrir mão' de vitórias caso as oportunidades se apresentem. Além disso, o britânico confirmou que não esperava que o companheiro de equipe iria tentar ultrpassá-lo em Monza.

"Em geral, provavelmente para posições mais baixas, mas se ele lutou por uma vitória e merece uma vitória, então ele merece vencer".

Norris admitiu que o fato de ter prioridade apenas para as posições mais baixas poderia acabar lhe custando o título na última corrida da temporada em Abu Dhabi, mas insistiu que quer vencer o campeonato mundial por mérito e não a todo custo.

"Tenho certeza de que isso vai doer [no caso de perder o título], mas também estou aqui para competir", disse ele quando perguntado como se sentiria se perdesse por alguns pontos.

"E se um piloto estiver se saindo melhor do que eu, eu preciso fazer um trabalho melhor, então não quero tirar isso de alguém".

"Também não quero que me deem um campeonato. Sim, seria ótimo ter um campeonato e, no curto prazo, você se sentiria muito bem, mas não acho que você se orgulharia disso no longo prazo".

"Não é isso que eu quero, não é assim que eu quero ganhar um campeonato. Quero vencê-lo lutando contra Max, vencendo Max, vencendo meus concorrentes e provando que sou o melhor na pista. E é assim que quero vencer".

Norris explicou que a McLaren também revisou suas "regras papaia" após a ultrapassagem agressiva de Piastri em Monza, que acabou abrindo a porta para Leclerc conquistar uma vitória para Ferrari em casa, mas insistiu que ele e Oscar ainda estão livres para lutar no início de uma corrida.

"Acho que haverá certos momentos em que não será inteligente disputar, mas se você entrar na primeira volta e estiver pensando nisso, essa é a abordagem errada", explicou.

"Acho que vocês dois têm que entrar na primeira volta com a abordagem certa, que é atacar, tentar avançar. Assim que você começa a pensar em outras coisas, normalmente é quando tudo começa a dar errado".

O britânico defendeu que em Monza eles ainda não estavam alinhados com as mesmas estratégias e pensamentos, desta maneira, o que aconteceu em pista - e lhe custou a terceira vitória - foi revisado pela equipe, para buscar garantir melhores resultados.

"Monza foi um caso um pouco diferente. Analisamos o que aconteceu e resolvemos o problema. O principal é que saímos da curva 4 em primeiro e terceiro, e tínhamos a maior diferença do mundo ao entrar na curva".

"Não foi o ideal para mim, mas também para nós, como equipe, não era assim que deveríamos ter corrido lá. Por isso, acho que as instruções de como podemos correr uns com os outros e o quanto podemos nos arriscar uns com os outros são mais claras".

Norris, que disse estar "grato" por receber o apoio da equipe, acrescentou: "Oscar ainda está lutando por sua própria corrida, ele ainda está saindo e fazendo suas coisas. E pode ser que este ano ele não precise me ajudar".

"É mais sobre eu ter a ajuda de Oscar quando necessário, mas não como se ele chegasse com essa intenção em todas as corridas. Ele irá lutar por si mesmo e fazer seu trabalho".

O que Piastri pensa sobre 'novas regras papaia'?

Oscar Piastri já está a par das 'novas regras papaia' e sabe que deverá dar preferência a Norris quando as oportunidades se apresentarem. No entanto, é claro, como competidor, é algo 'doloroso'.

"Sim, quero dizer, obviamente foi algo que discutimos muito nos últimos dias, é claro, de forma egoísta como piloto, no meu próprio interesse, é claro que as ordens da equipe não são tão divertidas, mas ao dizer isso, percebo que há uma imagem muito maior".

"Eu corro pela equipe que me deu oportunidade de estar na F1 e me deu a oportunidade de vencer na F1 após 18 meses na equipe. Então tenho muita gratidão por isso, mas novamente o panorama geral é muito mais do que só eu, estamos tentando conquistar os dois campeonatos, o que para a equipe é algo incrivelmente grande".

Piastri admitiu que não gostaria de dar espaço para Lando, mas entende que existem outras questões que são maiores e precisam ser levadas em consideração.

"Eu preferia não precisar fazer isso, mas eu estou consciente de que não sobre mim e eu fico feliz em fazer o papel de suporte neste ponto da temporada".

"Acredito que [se a decisão fosse tomada] mais cedo, teria sido excessivo. Mas acho que agora é o momento certo de tentar ajudar o time a conquistar os dois campeonatos".

