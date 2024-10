Pai de Pérez crava: “Checo será campeão mundial de F1”

O pai de Sergio Pérez, Antonio Pérez, acredita firmemente que seu filho um dia se tornará campeão mundial de Fórmula 1. Segundo ele, o filho só precisaria das ferramentas certas para essa façanha.

O mundo da F1 está especulando quando a Red Bull poderá demitir Sergio Pérez, mas parece que seu pai, Antonio Pérez, se recusa a reconhecer o desempenho do filho e está mais focado em vencer o campeonato mundial.

Como é sabido, Pérez ainda não conseguiu superar Verstappen neste ano e os fãs puderam vê-lo no pódio pela última vez no início da temporada. O próprio mexicano admitiu que luta muito mais com o carro do que com o companheiro. Mesmo assim, o pai de Pérez acredita que o filho pode ser campeão.

"O melhor de Checo Pérez ainda está por vir", declarou o pai, que aparentemente tem uma fé inabalável na capacidade do filho de mudar o seu destino. “Tenho certeza de que com o tempo Checo terá as ferramentas para lutar pelo título mundial”.

“Estou muito entusiasmado e posso dizer que Checo será campeão mundial”, acrescentou Antonio, com entusiasmo ininterrupto em entrevista ao jornal Récord do México, referindo-se ao próximo fim de semana de corrida ‘em casa’.

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!