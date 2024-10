Max Verstappen foi bastante agressivo na largada do GP dos Estados Unidos e gerou polêmica após 'empurrar' Lando Norris para fora do traçado. O piloto da McLaren estava na pole position e acabou terminando a corrida de Fórmula 1 em quarto lugar.

A manobra mais 'dura' do tricampeão foi criticada por alguns, no entanto, o piloto entende que muitas vezes é necessário forçar um pouco mais e chegar muito perto do limite.

A disputa entre Verstappen e Norris permitiu que Charles Leclerc tomasse a ponta, que ele conseguiu converter em vitória. No fim da corrida, o holandês ignorou os comentários e defendeu que não forçou o colega a sair da pista.

"Eu não empurrei ninguém para fora. Nós não nos tocamos", disse o tricampeão ao Canal+.

"Tentei fazer a curva. Eu estava a todo vapor. É corrida. Não estamos no jardim de infância".

Verstappen, atualmente, está afastando Norris na disputa pelo título. No momento, eles estão separados por 57 pontos, enquanto ainda há cinco corridas no calendário.

"Havia uma lacuna no interior, então eu fui para ela", disse o holandês na coletiva após a etapa de Austin.

"Aquela curva é muito larga, então ela dá a você muitas oportunidades de ir muito aberto ou tentar ir muito fechado".

"Comecei em segundo, sai em segundo na curva 1. Desta vez, é claro, era Charles na frente. Acho que funcionou muito bem para mim porque Charles era mais rápido de qualquer forma, então ele simplesmente se afastou. Dali, eu apenas tentei fazer minha própria corrida", explicou.

