F1 - Norris promete mais disputas com Verstappen: "Quero vencer"

O início da temporada de Fórmula 1 de 2024 parecia remontar o que os anos anteriores apresentaram: Max Verstappen dominando o campeonato de ponta a ponta. Porém, o desempenho do RB20 já permitiu que sete pilotos diferentes se consagrassem como campeões.

No entanto, Verstappen ainda conseguiu forçar o carro e segue na liderança antes da pausa de agosto. Porém, o piloto está a apenas 78 pontos de Lando Norris, que ocupa o segundo lugar na tabela de pilotos.

A McLaren foi capaz de entregar um carro muito mais competitivo para sua dupla e está na batalha com a Red Bull pelo título de construtores. Agora, espera-se que a tendência continue após a pausa de agosto e coloque Norris para batalhar de frente com Max.

O piloto venceu pela primeira vez na F1 no GP de Miami e está mais do que pronto para conquistar mais primeiros lugares em sua carreira. Apesar de algumas largadas ruins e escolhas de estratégia que não se provaram positivas, o britânico acredita que pode se aproximar de Verstappen.

Durante o GP da Áustria, Norris parecia muito perto de conquistar outra vitória. Porém, uma colisão com Max o tirou da prova nos estágios finais. À época, Lando culpou o tricampeão mundial pela batida e disse que "perdeu muito respeito" pelo holandês.

Em declaração ao RacingNews365, o piloto do carro #4 da McLaren disse que está confiante que conseguirá enfrentar o atual líder do campeonato no futuro.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38, after the pair have made contact. Verstappen drives with a damaged wheel and puncture Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Espero ter mais acidentes com Max no futuro e também com pessoas diferentes. Não é que eu espere bater com eles, é só que esses cenários e circunstâncias acontecem o tempo todo".

"Se você passar mais cinco ou 10 anos na F1, em algum momento você encontrará esse tipo de situação".

O piloto da McLaren insistiu que ainda é amigo de Verstappen, mas a amizade fica fora das pistas, uma vez que, dentro dos carros e com os capacetes, eles são competidores diretos.

"É uma vida diferente. É uma mentalidade diferente. Eu nem uso meu cérebro aqui, é o que penso quando coloco meu capacete durante uma corrida. Não me importo se joguei padel com alguém ou sai para jantar com alguém na semana passada".

"Isso não muda o que quero fazer na pista, que é vencer. Pelo contrário, me faz querer vencê-los mais, e não menos".

"Há uma enorme diferença entre quem eu sou fora da pista e minha mentalidade de corrida e como me comporto quando estou no carro".

ESPECIAL: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!