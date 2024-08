Vencer uma corrida na Fórmula 1 é o sonho de todos que estão no grid, mas fazer isso enquanto se recupera de uma costela quebrada parece uma história quase impossível. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu com Oscar Piastri no GP da Hungria.

Para celebrar a pausa de agosto, Piastri reuniu algumas de suas fotos favoritas de 2024 e surpreendeu com a legenda inesperada no X, antigo Twitter. Foi no pequeno texto que ele revelou que sofreu um acidente poucos dias antes de corridas na Hungria.

Nas imagens, Oscar aparece segurando o troféu da prova húngara e outras celebrações. Na última, entretanto, aparece o registro de sua fratura na costela.

"Primeira etapa da temporada completa. Primeira vitória. Primeiro osso quebrado. Minha costela está gostando da pausa", escreveu na publicação.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, ilk viraja üç açıktan giriyor Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Nos dados do raio-x é possível ver que o exame foi feito pouco tempo depois do GP da Grã-Bretanha, quando Piastri terminou em quarto lugar, embora tenha batalhado muito pela vitória. O piloto não deu mais detalhes de como aconteceu a fratura, mas ainda estava se recuperando quando conquistou a vitória na Hungria.

No circuito de Hungaroring, Piastri teve uma celebração polêmica por causa das ordens da equipe no rádio de Lando Norris. Na etapa, o britânico largou da pole position, mas perdeu a ponta para o companheiro ainda na primeira volta. Foi apenas após a segunda parada que o carro #4 retomou a posição e não queria devolvê-la a Oscar.

As mensagens em tom de ameaça convenceram Norris a abrir espaço e diminuir o ritmo, deixando que Piastri assumisse aponta e estreasse no lugar mais alto do pódio.

O australiano se tornou o oitavo vencedor mais jovem da história. Quando cruzou a linha de chegada, Piastri tinha 23 anos, três meses e 15 dias de vida.

