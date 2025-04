F1 - Norris: "Tenho o melhor carro, deveria ter feito a pole"

A McLaren chegou como franca favorita para pole position em Jeddah, com Lando Norris e Oscar Piastri cravando voltas extremamente rápidas durante todos os treinos da Arábia Saudita, porém, o britânico cometeu um erro que não poderia ter acontecido no início do Q3 da Fórmula 1.

O atual líder do campeonato bateu sozinha na Curva 5, ele perdeu o carro após passar por cima da zebra e acabou 'estampando' o muro com o MCL39.

No mesmo momento em que tudo aconteceu, o piloto se mostrou bastante frustrado e se chamou "idiota" no rádio, depois de informar a equipe que estava bem.

Mais tarde, em entrevista à ESPN e DAZN, o britânico foi categórico ao afirmar que "tem o melhor carro" e "deveria ter feito a pole". Além disso, Norris assumiu totalmente a culpa pelo erro que cometeu e pela batida.

"Foi um erro da minha parte. Isso acontece quando você tenta demais. Eu tenho o melhor carro, deveria ter feito a pole, apenas tenho esperanças para amanhã, tenho que ultrapassar todo mundo. Tenho o melhor carro, espero conseguir usá-lo bem".

Em entrevista ao Motorsport.com, Norris contou que ainda não havia tido tempo de checar os dados e entender completamente o que havia acontecido durante a classificação, isso porque ele foi encaminhado direito para o centro médico para checagem após a batida em alta velocidade.

"Eu deveria estar brigando pela pole e, especialmente em uma primeira volta rápida, não deveria estar correndo riscos desnecessários como parece que fiz. Preciso rever tudo isso, como eu disse. E, sabe, não é garantia de que a gente teria ficado com a pole, porque o Max parece ter feito um bom trabalho".

"Mas quero dizer, faz sentido, eu bati, sabe. Não vou sentir orgulho, não vou ficar feliz. Decepcionei a mim mesmo, decepcionei a equipe, e agora os caras têm um grande trabalho pela frente pra consertar tudo".

O piloto confessou que está se sentindo mais confortável com o carro no momento, apesar das reclamações nas últimas semanas. Importante lembrar que a McLaren levou atualizações para Jeddah, mas as aplicou apenas no carro de Oscar Piastri durante os treinos livres, enquanto o MCL39 de Norris continuou com as configurações antigas.

"Estou mais feliz [do que no Bahrein, com o carro], mas é um circuito diferente, muito mais aderente".

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!