Charles Leclerc ficou satisfeito com seu desempenho na classificação para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, mas a Ferrari não está onde ele gostaria. "Não estou feliz, realmente não estou feliz", disse ele aos repórteres após a sessão.

"Terminar em quarto na classificação é muito bom, dei tudo de mim, mas, por enquanto, o desempenho do carro simplesmente não está lá", continuou. "Ou tenho saio de frente ou de traseira muito acentuadamente, mas o resultado final é que não tenho aderência suficiente para reproduzir o que os pilotos da frente fazem."

Leclerc disse que está maximizando o potencial do carro, mas a diferença para os líderes ainda é muito significativa.

"No momento, me sinto bem no carro. Acho que encontrei o ponto ideal que combina com o meu estilo de pilotagem", explicou. "Sinto que nas últimas três sessões de classificação consegui maximizar o potencial do carro, mas o potencial ainda não está no nível que eu quero."

Ele também abordou as melhorias que a Ferrari trouxe para Jeddah, observando que elas não ajudaram a diminuir a diferença.

"Estou um pouco decepcionado porque tivemos algumas melhorias que deveriam ter ajudado, mas a diferença [para os líderes] parece ser bem semelhante à de antes", disse ele.

"[As melhorias] funcionam, mas infelizmente sinto que os outros deram um passo muito grande, o que significa que a diferença não mudou muito."

