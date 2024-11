Na manhã deste sábado, foi realizada a corrida sprint do GP de São Paulo, 21ª de 24 etapas da Fórmula 1 2024. E quem levou a melhor na corrida curta de Interlagos foi o britânico Lando Norris, da McLaren, após ordem da equipe para que seu companheiro australiano Oscar Piastri deixasse o inglês vencer.

Quem chegou logo na sequência na primeira atração da F1 neste sábado no Brasil foram Charles Leclerc, monegasco que cruzou a linha em terceiro com a Ferrari e Max Verstappen, que caiu para quarto após uma punição.

A sprint

Na largada, Piastri fechou a porta para Norris, que foi pressionado por Leclerc e Verstappen, mas Lando conseguiu manter a posição. Nas primeiras voltas. Norris partiu para o ataque sobre Piastri e Verstappen pressionou Leclerc.

Mais atrás, Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, caiu de 11º para 14. Na sequência, seu companheiro e compatriota George Russell deu uma escapada, mas ficou em sexto. Lá na frente, Norris começou a cobrar troca de posição. Em torno da volta 10 de um total 24, o time pediu para Oscar dar DRS a Lando.

No giro 17, novo confronto entre o neozelandês Liam Lawson, da RB, e o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull -- eles protagonizaram uma 'treta' taurina no México semana passada. O piloto da Oceania acabou sendo passado e foi nono. Na volta seguinte, Max passou Leclerc e subiu a terceiro, pressionando Norris.

No fim, a McLaren ordenou que Piastri cedesse posição a Norris, o que aconteceu. Lando acabou vencendo, com Max em terceiro. Nico Hulkenberg, alemão da Haas, teve falha no motor e abandonou. Isso causou safety car virtual. Na relargada, Max atacou Piastri, mas não passou. Após a corrida, ele foi colocado sob investigação por uma infração sob o SC Virtual, que virou uma punição de 5s.

Veja tabela de resultados da corrida sprint da F1 em Interlagos:

Cla Driver # Laps Time Interval km/h Pits Points 1 L. Norris McLaren 4 24 - 8 2 O. Piastri McLaren 81 24 +0.593 0.593 0.593 7 3 M. Verstappen Red Bull Racing 1 24 +1.497 1.497 0.904 6 4 C. Leclerc Ferrari 16 24 +5.656 5.656 4.159 5 5 C. Sainz Ferrari 55 24 +7.224 7.224 1.568 4 6 G. Russell Mercedes 63 24 +12.475 12.475 5.251 3 7 P. Gasly Alpine 10 24 +18.161 18.161 5.686 2 8 S. Perez Red Bull Racing 11 24 +18.717 18.717 0.556 1 9 L. Lawson RB 30 24 +20.773 20.773 2.056 10 A. Albon Williams 23 24 +24.606 24.606 3.833 11 L. Hamilton Mercedes 44 24 +29.764 29.764 5.158 12 F. Colapinto Williams 43 24 +33.233 33.233 3.469 13 E. Ocon Alpine 31 24 +34.128 34.128 0.895 14 O. Bearman Haas F1 Team 50 24 +35.507 35.507 1.379 15 Y. Tsunoda RB 22 24 +41.374 41.374 5.867 16 V. Bottas Sauber 77 24 +43.231 43.231 1.857 17 Z. Guanyu Sauber 24 24 +54.139 54.139 10.908 18 F. Alonso Aston Martin Racing 14 24 +56.537 56.537 2.398 19 L. Stroll Aston Martin Racing 18 24 +57.983 57.983 1.446 dnf N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 19 5 laps

