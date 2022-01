Carregar reprodutor de áudio

Enquanto o resto das equipes de ponta (Mercedes, McLaren F1 e Ferrari) já revelaram as datas de apresentação de seus novos carros para a temporada 2022 da Fórmula 1, só sabemos do carro da Red Bull que se chamará RB18.

A edição italiana do Motorsport.com apurou que a Red Bull falhou no teste de colisão obrigatório da FIA com seu novo carro. Um pequeno revés para a equipe de Adrian Newey, embora esteja longe de ser um drama.

De fato, de Milton Keynes vazaram que o Red Bull RB18, pelo menos no simulador, já atingiu o desempenho do campeão mundial RB16B com Max Verstappen.

Os novos regulamentos técnicos da Fórmula 1 2022 exigem uma revisão quase completa dos carros em relação às temporadas anteriores. O objetivo é, ao mesmo tempo, dar um novo visual futurista aos monopostos, simplificar as estruturas aerodinâmicas e gerar parte da aderência através do efeito solo, favorecer o espetáculo e permitir que os pilotos se acompanhem de perto sem perder desempenho.

Embora as regras técnicas tenham muitas limitações, as equipes ficaram com uma folha de papel em branco, e a Red Bull é famosa por encontrar o que os outros nem imaginam.

Até que os testes de pré-temporada cheguem no final de fevereiro, as equipes continuam afinando seus projetos, e após a fabricação, vem a fase de passar pelos testes de colisão impostos pela FIA para sua homologação e uso na pista.

A peça que não teria passado no teste seria o nariz do Red Bull RB18, na estrutura deformável que é a primeira a entrar em contato com um objeto ou obstáculo em caso de colisão frontal, e que não teria cumprido os critérios estabelecidos. Os testes foram realizados no Cranfield Impact Centre, na Grã-Bretanha, centro especializado no assunto e homologado pela FIA.

A equipe liderada por Newey é especialista em encontrar soluções extremas e no limite do regulamento, mas esse problema exigiria apenas um simples reforço da peça e não um redesenho completo.

Na verdade, não é a primeira temporada que a Red Bull falha no primeiro teste de impacto frontal.

O Red Bull RB18 é um dos mais intrigantes, já que Verstappen defenderá o título com ele e tecnicamente sempre se espera o melhor de seus carros. Rumores sugerem que a equipe teria optado por um monoposto com a distância máxima entre eixos (3.600 mm), no estilo Mercedes, já que o regulamento de 2022 convidaria a alongar a parte traseira.

SERGIO MAURICIO defende Masi, sem “PASSAR PANO”, e “ADORA” POLARIZAÇÃO entre Hamilton e Verstappen

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?