Liam Lawson insiste que não tem interesse no que Zak Brown, CEO da McLaren, tem a dizer sobre a escolha de pilotos da Red Bull para a temporada 2025 da Fórmula 1.

Falando após a classificação para o GP da Austrália do último fim de semana, Brown elogiou Yuki Tsunoda depois que ele classificou em quinto lugar, enquanto Lawson teve dificuldades e conseguiu apenas o 18º lugar em sua primeira corrida pela Red Bull.

Tsunoda foi preterido em favor de Lawson pelo chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, que optou por promover o novato neozelandês para ser parceiro do atual campeão Max Verstappen, depois de demitir Sergio Pérez.

Com isso, piloto japonês passa por sua quinta temporada na equipe irmã da Red Bull, algo que Brown - que aparentemente tomou o lugar de Toto Wolff como o principal antagonista de Horner - fez questão de apontar.

"Yuki fez um ótimo trabalho. [Ele é] provavelmente o cara que deveria estar na Red Bull, se você observar o desempenho dele, mas eles parecem fazer algumas escolhas estranhas de pilotos de tempos em tempos", disse ele na Sky Sports.

Lawson, que substituiu Daniel Ricciardo na Racing Bulls nas seis últimas corridas da temporada passada, bateu em Melbourne e teve uma primeira participação esquecível na Red Bull - mas foi desafiador quando perguntado sobre as observações de Brown.

"Não estou nem aí para o que Zak diz, para ser honesto", disse ele antes do GP da China. "Não falei com ele, acho que nunca. E não li nenhuma mídia social nas últimas duas semanas".

"É importante ter um bom fim de semana porque, obviamente, é para isso que estamos aqui. Não acho que depois de uma corrida possamos entrar em uma espiral, mas obviamente todos nós temos grandes expectativas. Melbourne ficou abaixo das minhas, obviamente, então só queremos ter um bom fim de semana".

Para Tsunoda, que achava que deveria ter sido o homem a mudar de equipe e pilotar ao lado de Verstappen nesta temporada, os comentários de Brown não passaram despercebidos.

"Apreciei o que Zak disse sobre mim na imprensa, mas é apenas uma corrida e essas coisas vêm acontecendo desde o ano passado, na primeira corrida", disse ele.

"'Oh, Daniel/Checo, você sabe, eu/Checo, Liam/Checo', esse tipo de tradição para o nosso grupo".

"Então, quero dizer, é positivo, obviamente, mas, ao mesmo tempo, tenho de continuar fazendo o que estou fazendo. No final das contas, eles escolheram no ano passado, no final da temporada, essa formação, e talvez tenham planos claros para o futuro".

"Não sei, mas, no fim das contas, estou usando essa camiseta [da Racing Bulls], estou usando apenas o logotipo. Enquanto eu estiver usando o logotipo que estou usando agora, estou apenas lutando por isso para a equipe e maximizando o desempenho".

"Ainda acredito que há muito mais espaço para me aprimorar. Então, estou apenas focado nisso", conclui.

