Oliver Oakes, chefe de equipe da Alpine na Fórmula 1, afirmou que a equipe sempre foi transparente quanto a situação do novato Jack Doohan na escuderia francesa, mesmo com rumores envolvendo a chegada de Franco Colapinto.

Se os rumores da Fórmula 1 estarem certos, Jack Doohan terá que se preocupar com seu lugar antes mesmo do início da temporada de 2025. Se acreditarmos em alguns relatos, o australiano terá apenas cinco corridas para provar seu valor para a Alpine. Se ele não conseguir, estará fora.

A contratação de Franco Colapinto, que fez um bom trabalho como substituto de Logan Sargeant na Williams em 2024 e deixou seu porto seguro em Grove para se tornar piloto reserva na Alpine, foi vista como um sinal disso. Muitos estão convencidos: ele não teria feito isso sem planos concretos.

"Eu entendo que todo mundo tem uma opinião, mas todo mundo pode ser um 'guerreiro do teclado'", critica Oakes. "É muito simples, não é?"

"Mas, no fim das contas, o que importa é a corrida. Queremos o melhor piloto no carro, o melhor motor no carro. E Flavio [Briatore] disse que começaremos a temporada com Jack e Pierre - e depois veremos".

Quando confrontado com a declaração de cinco corridas, o chefe de equipe Oliver Oakes enfatiza que ela não saiu de sua boca, mas ele não quer negar o fato. "Sempre fomos honestos como equipe. Estou bastante tranquilo em relação a isso e acho que seria bom se vocês deixassem Jack e a equipe seguirem em frente", diz ele.

O próprio Doohan não se incomoda com os rumores, enfatiza Oakes, mas ainda sente pena de seu piloto, "porque entendo que todos querem clickbait [iscas de clique, em tradução direta] e é um assunto quente. Mas acho que ele deveria ter algumas corridas para se concentrar apenas em seu desempenho".

"Ele só precisa se esforçar"

"É claro que ele tem que se apresentar no final do dia, como qualquer outro piloto. Mas acho que ele está fazendo um ótimo trabalho ao não se distrair e se concentrar apenas em sua tarefa", disse o chefe da equipe.

No entanto, isso certamente pode ser mais fácil se você não for pressionado - especialmente como um novato. Mas a contratação de Colapinto, por si só, cria uma pressão adicional para o jovem, mesmo que Oakes não queira ver as coisas dessa forma.

"Pode parecer que é assim do lado de fora, mas eu vejo as coisas de forma um pouco diferente", ele desconversa. "Não importa em que categoria de corrida você esteja, sempre há pressão. Seja na Fórmula 1 ou na série júnior, não faz diferença".

"É claro que se fala muito de Franco porque ele teve um bom desempenho no ano passado e tem uma grande base de fãs. Mas, como equipe, nos beneficiamos de ter três fortes pilotos reservas. Isso nos coloca em uma boa posição", esclarece.

"Isso é bom ou justo para Jack? Eu disse desde o início: ele está pilotando um carro de Fórmula 1. Esse é o sonho de todo garoto, mas também é o trabalho dele. E eu vejo isso de forma simples".

Sem anúncio de metas

A Alpine não revela o que Doohan precisa alcançar para garantir seu cockpit a longo prazo: "Eu não sei", encolhe os ombros Oakes quando perguntado sobre o tamanho da diferença para o companheiro de equipe Pierre Gasly.

"Você quer que eu diga muitas palavras, mas não terá uma resposta precisa", enfatiza. "Este ano, será muito fácil ver isso. Há muitos novatos em campo e será possível comparar os desempenhos. Mas não é a mesma coisa para todos: alguns carros são mais fáceis de pilotar, outros são mais difíceis. Esperamos que, em breve, toda essa questão deixe de ser um ponto de discussão".

Até agora, Doohan pelo menos fez um bom trabalho nos testes, mas Oakes também sabe que os testes são irrelevantes e que os GPs são o mais importante. "Como todo piloto em campo, as primeiras corridas são cruciais. É preciso ficar longe de problemas e continuar como antes".

Briatore no local - e o pai de Nikita Masepin também

Flavio Briatore, que na verdade não precisa fazer isso como consultor e não tem formação técnica, é uma das pessoas que está observando tudo no Bahrein. O italiano é considerado a força motriz por trás dos rumores sobre Doohan, pois dizem que ele não está convencido do australiano.

No entanto, Oakes nega que seja esse o motivo de sua presença: "Flav está aqui porque realmente quer ver como a equipe está se saindo", diz ele.

Nikita Masepin com seu pai Dmitri Foto: Sutton

E quem também está aqui: Dmitri Masepin, o pai do ex-piloto de Fórmula 1 Nikita Masepin. "Eu o cumprimentei", revela Oakes e admite que o russo é seu amigo pessoal, já que os dois trabalharam juntos na equipe de Fórmula 2 Hitech, onde Oakes era o chefe de equipe.

No entanto, eles não conversaram muito no Bahrein: "Acho que ele encontrou outro amigo", diz ele, acenando com a mão na direção dos jornalistas que, segundo ele, ficam felizes em deixá-lo fazer perguntas. "É sempre bom encontrá-lo. Mas não vou falar mais sobre isso porque o mundo é um lugar louco".

