O ex-piloto de Fórmula 1 Johnny Herbert, comissário de pista demitido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), criticou o órgão dirigente da categoria e rebateu as acusações de parcialidade.

Herbert foi demitido do cargo de comissário de F1 há um mês, depois que a FIA decidiu que seus "deveres como comissário e o de comentarista da mídia eram incompatíveis".

O anúncio chocante foi feito depois que ele se viu no centro de uma disputa envolvendo o campeão mundial Max Verstappen e seu pai Jos. Herbert fazia parte do corpo de comissários que presidiu o GP do México do ano passado, quando o piloto da Red Bull recebeu duas penalidades de 10 segundos por dois incidentes com Lando Norris, da McLaren.

Isso provocou acusações de Jos Verstappen de que "a FIA deveria dar uma boa olhada na equipe de comissários, quem eles colocaram lá e se não há conflito de interesses".

Em entrevista ao CasinoApps.com, Herbert disse: "Algumas pessoas falaram com [o presidente da FIA] Mohammed Ben Sulayem sobre me demitir. Inicialmente, isso não veio de dentro da FIA. Foi tudo uma questão de conversa fiada com a FIA que os fez mudar de ponto de vista".

"Tudo o que eu fiz durante todo o ano de 2024 foi discutido e aceito".

"Dois dias antes de ser demitido por telefone, disseram-me que estava tudo certo para 2025. Depois, não estava mais".

"Eu entendo como tudo aconteceu. Mas não vou apontar o dedo. Mas, como eu disse, houve algumas pessoas que realmente falaram com o presidente e foi por isso que o presidente finalmente tomou a decisão de se livrar de mim."

Refletindo sobre a decisão e as acusações de parcialidade contra o holandês da Red Bull por ser inglês, Herbert acrescentou: "Os Verstappens continuam insinuando que há uma parcialidade".

"Continuo lendo sobre a suposta parcialidade. Leio isso e me pergunto: 'Então, não posso torcer para um piloto britânico porque sou britânico?'. Não posso torcer para Lewis, George ou Lando. É ridículo. Se você é holandês, pode dar uma bronca nos britânicos e dizer que os britânicos não têm moral para serem fãs de corrida. Isso deve acontecer nos dois sentidos, não é? Estou satisfeito [com a saída da FIA]. Na época, foi muito chato porque eu gostava e achava que estava fazendo o melhor trabalho", seguiu Herbert.

Ele também se manifestou sobre as alegações de que Ben Sulayem exigiu que os membros do conselho mundial de automobilismo assinassem acordos de confidencialidade, depois que a dupla britânica Robert Reid e David Richards foi impedida de participar de uma reunião na quarta-feira por se recusar a assinar acordos de confidencialidade.

Herbert acusou a FIA de ser "mais controladora" e de ter uma abordagem "pesada". Ele disse: "A FIA está mais controladora do que antes e agora tem uma maneira pesada de lidar com as coisas. Parece que há um fator de maior controle entrando em ação".

"David Richards foi um dos que se recusou a assinar o documento e, portanto, não foi autorizado a entrar na sala para a reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor no início desta semana. Dave está no mundo todo há muitas décadas [como ex-diretor de equipe da British American Racing, e agora ele dirige a Motorsport UK] e, ao mesmo tempo, é parte da FIA".

"Assinar acordos de confidencialidade não é a norma, mas está se tornando a norma. Definitivamente, parece haver uma maneira mais pesada de lidar com as coisas agora", completou.

