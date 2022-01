F1 - Ocon: Vitória na Hungria reduziu pressão sob Alpine

Esteban Ocon disse que sua improvável vitória no GP da Hungria de Fórmula 1 reduziu um pouco a pressão que havia em cima da Alpine, já que agora a sua equipe possui a experiência de estar em uma situação vencedora.

O francês se beneficiou de uma largada caótica na chuva no Hungaroring para assumir a ponta após a relargada, devido à parada tardia de Lewis Hamilton para trocar os pneus. Ocon manteve a calma e liderou de ponta a ponta para vencer pela primeira vez, segurando a Aston Martin de Sebastian Vettel e Hamilton.

Foi uma das corridas de destaque do ano de estreia da Alpine, que inclui também o pódio de Fernando Alonso no Catar e o quinto lugar no Mundial de Construtores, batendo a AlphaTauri.

Ocon acredita que a conquista de sua primeira vitória não apenas melhorou sua autoconfiança como também reduziu a pressão que havia em cima da equipe francesa.

"Sim, é uma grande sensação e fico feliz por termos feito essa para a equipe. Obviamente é a primeira vitória desde o retorno da Renault na nova era da F1, então espero estarmos nessa posição novamente logo, e agora já sabemos como é. Não temos mais tanta pressão, podemos apenas fazer nosso trabalho acontecer".

O francês admite que a equipe ainda está longe de lutar regularmente por vitórias, mas diz que o gosto do triunfo deixou todos com mais vontade de sentir essa sensação com frequência.

"No meu caso, ainda estou trabalhando do mesmo modo. O pessoal que eu tenho ao meu redor, claro que eles ficaram felizes com a vitória, é a primeira para muitos deles, mas queremos mais desses momentos".

"Sabemos que ainda temos um longo caminho para obviamente a sensação é ótima e estou orgulhoso por ter vivido isso com eles, com um grupo tão talentoso de pessoas".

Race winner Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Apesar de não ter um carro particularmente rápido, especialmente por conta de um motor defasado, com design de 2019, Ocon está feliz com como a Alpine soube capitalizar as oportunidades de conquistar bons pontos, graças à melhoras no gerenciamento de corridas e operações de pista, algo que se tornou parte da filosofia da equipe.

"Definitivamente acho que isso é o que queríamos, sabíamos que o carro não era o mais rápido, que não tínhamos o melhor pacote ou para estarmos lutando na frente, mas assim que as oportunidades surgiram, pudemos aproveitar: Catar, Arábia, Budapeste, Fernando e o quase em Sochi".

"Operacionalmente, queríamos estar na melhor forma e fizemos isso. Acho que podemos ter orgulho disso, porque isso significa que quando tivermos um carro rápido, podemos lutar com o pessoal da frente sem termos medo".

