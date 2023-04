Caso 'tentem' e consigam avançar no Q1 e no Q2 da encurtada classificação de sábado para a corrida sprint do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, o britânico Lando Norris, da McLaren, e o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, não poderão participar do Q3 de amanhã em Baku, uma vez que suas escuderias adotaram uma estratégia de pneus ousada para os competidores no quali desta sexta.

Não à toa: eles se classificaram, respectivamente, em sétimo e em oitavo para domingo, mas, pelo fato de terem usado toda a alocação de pneus macios permitida para treinos neste fim de semana, não poderão disputar o Q3 da classificação sprint, caso lá cheguem, porque não terão macios novos.

De acordo com as regras do novo formato de fins de semana com corridas sprint na F1, que estreia justamente no Azerbaijão, os pilotos são obrigados a disputar o SQ3 (parte final da encurtada classificação para a prova curta deste sábado) com compostos macios novos. Por quê?

A ideia era forçar todas as equipes a pouparem jogos de pneus novos (não só um conjunto de macios, obrigatórios no SQ3, mas também dois sets de médios, obrigatórios para o SQ1 e SQ2). No entanto, a redação das regras permitiu uma brecha que foi explorada por McLaren e AlphaTauri, após as equipes da categoria 'não permitirem' que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) retificasse o texto para que os times não se 'aproveitassem' de tal 'buraco' nos regulamentos.

No caso, a regra não obriga as escuderias a economizar os compostos na classificação de sexta, que definiu o grid para a corrida principal de domingo. Assim, equipes que não 'previam' avançar para o SQ3 puderam gastar mais pneu no quali de hoje, que consagrou Lando em sétimo e Yuki em oitavo.

Veja o seguinte trecho do regulamento de fins de semana de sprint: "No SQ3, pode ser usado até um jogo de pneus para pista seca, devendo ser um novo jogo da especificação macia". Como destacado, o "pode" foi interpretado pelos times como algo que permite escolha, e não obrigação.

McLaren e AlphaTauri, então, tiraram proveito disso, fazendo com que tanto Norris quanto Tsunoda e seu companheiro holandês Nyck de Vries usassem, cada um a seu modo, um jogo extra de pneus macios no dia, em prol de melhor preparação para o quali que definiu o grid da corrida principal.

No fim das contas, P7 para Norris e P8 para Tsunoda, embora o japonês tenha perdido um de seus sets ao tocar o muro e sofrer um furo. No caso de de Vries, batida no quali que coloca o novato em último na ordem inicial de domingo -- erro do piloto.

Voltando a Lando e Yuki: tendo em vista o desenrolar dos fatos até o momento neste fim de semana, caso eles avancem ao SQ3, não poderão ir à pista e terão de se contentar com os dois últimos lugares do top 10 no grid de sábado, se for o caso.

“Foi uma decisão estratégica consciente para maximizar o resultado da classificação do GP”, disse um porta-voz da McLaren ao Motorsport.com. “Há muito mais pontos a serem marcados no domingo, então é a corrida mais importante para priorizar.”

O engenheiro-chefe de corridas da AlphaTauri, Jonathan Eddolls, explicou: "Ainda que tenhamos trazido [para Baku] vários novos componentes aerodinâmicos, nossa expectativa de competitividade, baseada nas últimas provas, indicava que não avançaríamos ao Q3".

“Como resultado, nos esforçamos muito na preparação de quali durante o treino livre para nos dar a melhor chance de começar a corrida na melhor posição possível no domingo, quando mais pontos estão disponíveis. Ambos os pilotos usaram dois conjuntos de pneus macios e médios no treino. A desvantagem é que não tínhamos pneus novos para o Q3, mas Yuki fez uma volta fantástica com o pneu usado para terminar em oitavo no grid da corrida de domingo", afirmou Eddolls.

