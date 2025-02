Arvid Lindblad é considerado o piloto 'prodígio' da Red Bull e um nome que se destaca na academia da equipe de Fórmula 1. Agora, o jovem de 17 anos conquistou Campeonato Regional de Fórmula da Oceania e conseguiu os pontos necessários para aplicar para uma superlicença.

Lindblad precisou apenas de um segundo lugar na corrida de abertura da rodada final no Highlands Motorsport Park para conquistar o título. Embora não tenha conseguido igualar o vencedor da corrida, Patrick Heuzenroeder, ele terminou em segundo lugar, o que foi suficiente para conquistar o título a duas corridas do fim.

"Não foi a corrida mais fácil, mas estou muito feliz e grato à M2 pelo carro nesta temporada", disse Lindblad, que está firmemente no radar da Red Bull com sua superlicença e pode estar no carro de F1 em 2025, possivelmente para uma sessão de treinos livres com os Racing Bulls.

Mas como ele não completará 18 anos até agosto, precisará de uma licença especial da FIA para pilotar um carro de F1 até lá. Como a Red Bull é conhecida por sua rapidez em contratar jovens talentos, a vitória de Lindblad no campeonato pode abrir as portas para que ele experimente a F1 mais cedo do que o esperado.

Atualmente, a Red Bull e a Racing Bulls já tem seus pilotos definidos para a temporada de 2025 - com Max Verstappen e Liam Lawson na equipe principal e Yuki Tsunoda e Isack Hadjar no time irmão. No entanto, os taurinos são conhecidos por não terem problema algum em fazer mudanças no meio da temporada.

