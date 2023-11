F1: Os novatos que estarão na pista durante o TL1 em Abu Dhabi

O GP do México do mês passado foi marcado pela participação de pilotos de Fórmula 2 no TL1, já que as equipes de Fórmula 1 estão enfrentando um desafio de última hora para atender aos requisitos da temporada.

No total, cinco pilotos participaram da sessão porque as regras da FIA determinam que todos os pilotos devem abrir mão de um TL1 em favor de um novato, que não tenha mais do que duas largadas em GPs. No entanto, os pilotos de F1 em tempo integral que começaram a temporada como novatos estão isentos dessa regra.

Com metade das equipes colocando um piloto de F2 no TL1 no Autódromo Hermanos Rodriguez, muitas seguirão o exemplo no GP de Abu Dhabi deste fim de semana, já que é o final da temporada.

Aqui está um resumo da situação de cada equipe e de quem ainda precisa usar um novato nos treinos:

Red Bull

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

- Piloto 1: ainda não correu

- Piloto 2: ainda não correu

A Red Bull é a única equipe que não usou um novato no TL1 nesta temporada. Em um movimento incomum, eles usarão as duas vagas em Abu Dhabi, pois o chefe da equipe, Christian Horner, disse que a sessão específica do primeiro treino livre tende a ter pouco impacto no restante do fim de semana.

Isack Hadjar, da F2, pilotará um dos carros depois que o júnior da Red Bull teve um bom desempenho pela AlphaTauri no México. Hadjar terminou em 17º lugar na sessão, o que foi o segundo melhor resultado entre todos os pilotos da F2, completando 25 voltas. Sua participação no TL1 em Abu Dhabi ocorrerá no mesmo fim de semana do final da temporada da F2, onde Hadjar está em 14º lugar na classificação, com um terceiro lugar no Red Bull Ring como seu melhor resultado.

A Red Bull também chamou a atenção ao anunciar Jake Dennis como seu outro estreante. O atual campeão mundial de Fórmula E nunca competiu durante um fim de semana oficial de GP de F1, mas tem sido o piloto de simulador e desenvolvimento da equipe desde 2018.

Mercedes

Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Frederik Vesti, Mercedes-AMG, com os colegas de equipe na garagem

- Drive 1: Frederik Vesti - GP do México - 19º

- Drive 2: ainda não corrreu

A Mercedes usou a primeira de suas sessões obrigatórias no México, colocando Frederik Vesti no carro de George Russell. O piloto da F2 impressionou o chefe de equipe Toto Wolff com seu desempenho, embora Vesti tenha ficado em 19º lugar depois de concluir um programa de testes de baixa velocidade para a Silver Arrows, no qual foram completadas 26 voltas.

O dinamarquês entrará no carro de Lewis Hamilton no Circuito Yas Marina, dando continuidade a um 2023 promissor para Vesti. Ele venceu cinco corridas na F2 nesta temporada e está em segundo lugar na classificação, 25 pontos atrás do líder Theo Pourchaire antes do final da temporada.

Ferrari

Foto de: Erik Junius Robert Shwartzman, Ferrari SF-23

- Piloto 1: Robert Shwartzman - GP da Holanda - 19º

- Piloto 2: ainda não correu

O piloto reserva da Ferrari Robert Shwartzman pilotou o carro de Carlos Sainz no TL1 do GP da Holanda. Shwartzman teve uma sessão difícil, terminando em último lugar entre os que marcaram um tempo de volta, mas seu treino foi mais para testar soluções de equilíbrio aerodinâmico do que para corridas de desempenho real.

O vice-campeão da F2 de 2021, que correu na GT World Challenge Europe Endurance Cup em 2023, voltará para Abu Dhabi assumindo o carro de Charles Leclerc. O piloto reserva da Ferrari também participou do TL1 no Circuito Yas Marina em 2022, terminando em sétimo lugar com 24 voltas e ficando a apenas 0s5 de Leclerc.

McLaren

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren

- Drive 1: Oscar Piastri - todas as corridas

- Drive 2: ainda não correu

Ao contrário da maioria das equipes, a McLaren começou a temporada 2023 da F1 com uma de suas vagas obrigatórias já preenchida. A equipe britânica substituiu Daniel Ricciardo pelo novato Oscar Piastri, que impressionou em sua primeira temporada com dois pódios e uma vitória na sprint no Catar.

Piastri terá a companhia de Pato O'Ward, da IndyCar, para o TL1 em Abu Dhabi, já que ele pilotará o carro de Lando Norris em sua segunda participação, depois de ter feito a mesma sessão no ano passado. O mexicano terminou em 18º lugar naquele dia, com 22 voltas completadas, mas perdeu algumas partes devido a uma falha técnica.

Aston Martin

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23

- Drive 1: Felipe Drugovich - GP da Itália - 18º

- Drive 2: ainda não correu

O atual campeão da F2, Felipe Drugovich, pilotou para a Aston Martin no TL1 do GP da Itália. O piloto reserva da equipe foi elogiado por ter feito um trabalho sólido, completando 24 voltas no carro de Lance Stroll.

Ele pilotará o carro de Fernando Alonso em Abu Dhabi em sua terceira participação. Ele esteve presenta na mesma sessão em Abu Dhabi no ano passado, enfrentando uma sessão difícil e terminando em último lugar, com 23 voltas completadas.

Alpine

Foto de: Alpine Jack Doohan, Pierre Gasly, Alpine

- Drive 1: Jack Doohan - GP do México - 18º

- Drive 2: ainda não correu

Jack Doohan também participou do TL1 do GP do México, onde completou 25 voltas e terminou em 18º lugar no carro de Pierre Gasly. O júnior da Alpine, filho do pentacampeão mundial de 500cc Mick Doohan, voltará a pilotar em Abu Dhabi neste fim de semana, assumindo o carro de Esteban Ocon.

Isso significa que ele terá completado duas sessões de treinos nas duas últimas temporadas, já que também pilotou no México e em Abu Dhabi no ano passado. Após este fim de semana, as opções futuras de Doohan estão no ar, já que ele confirmou que 2023 será seu último ano na F2. Atualmente, ele está em quarto lugar na classificação.

Williams

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45

- Piloto 1: Logan Sargeant - todas as corridas

- Piloto 2: ainda não correu

Assim como a McLaren, a Williams contratou um piloto novato para 2023, que automaticamente usou uma de suas vagas. Logan Sargeant juntou-se a Alex Albon depois de terminar em quarto lugar na classificação da F2 de 2022.

Sargeant terá a companhia do júnior da Williams Zak O'Sullivan no TL1 em Abu Dhabi, com o jovem de 18 anos pronto para fazer sua estreia na F1. O britânico, que ganhou o prêmio Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year de 2021, faz parte da Williams Driver Academy desde fevereiro de 2022 e terminou em segundo lugar na classificação da F3 de 2023, antes de sua estreia na F2 no próximo ano.

AlphaTauri

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Isack Hadjar, AlphaTauri AT04

- Piloto 1: Nyck de Vries, do GP do Bahrein ao GP da Inglaterra; Liam Lawson, do GP da Holanda ao GP do Catar

- Piloto 2: Isack Hadjar - GP do México - 17º

A AlphaTauri é a única equipe que já cumpriu os requisitos para 2023. Eles contrataram o novato Nyck de Vries para esta temporada, mas o campeão mundial de Fórmula E de 2020-21 foi dispensado após 10 corridas.

Posteriormente, a equipe colocou outro novato no carro, pois o piloto reserva Liam Lawson substituiu o substituto lesionado de de Vries, Daniel Ricciardo. No entanto, como todos eles pilotaram o mesmo carro, isso só preencheu uma das vagas obrigatórias da AlphaTauri. A equipe colocou Hadjar no carro de Yuki Tsunoda para o TL1 no GP do México, portanto, não se espera que a AlphaTauri corra com nenhum novato neste fim de semana.

Alfa Romeo

Foto de: Alfa Romeo Theo Pourchaire, piloto reserva da equipe Alfa Romeo F1

- Piloto 1: Theo Pourchaire - GP do México - 20º

- Piloto 2: ainda não correu

A primeira sessão obrigatória da Alfa Romeo foi realizada no México, quando Pourchaire teve uma saída perturbadora para a equipe. O júnior da Sauber não conseguiu completar uma volta competitiva, pois um problema mecânico encerrou sua sessão mais cedo.

No entanto, o francês terá outra chance neste fim de semana, quando deverá assumir o carro de Zhou Guanyu antes de tentar conquistar o título da F2. Essa será a terceira sessão de TL1 de Pourchaire, já que ele também pilotou para a Alfa Romeo em Austin no ano passado, onde o francês ficou em 18º lugar, completando 19 voltas.

Haas

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ollie Bearman, Haas VF-23

- Drive 1: Oliver Bearman - GP do México - 15º

- Drive 2: ainda não correu

A Haas foi a quinta equipe a usar um estreante no México, já que Oliver Bearman, júnior da Ferrari, substituiu Kevin Magnussen no TL1. Bearman impressionou em sua estreia na F1, e o piloto de 18 anos foi o mais bem colocado, terminando em 15º lugar com 31 voltas completadas.

Ele voltará a pilotar para a Haas neste fim de semana, onde Bearman pilotará o carro de Nico Hulkenberg. A oportunidade vem depois de um ano impressionante para o britânico, que até agora venceu quatro corridas em sua campanha de estreia na F2 - a segunda maior entre todos os pilotos, depois de Vesti.

