Nesta quinta-feira, foi confirmado que o mexicano Pato O'Ward, piloto da Arrow McLaren na IndyCar, estará no rol de reservas oficiais da McLaren na Fórmula 1, 'substituindo' seu rival da Indy Álex Palou.

O espanhol 'se divorciou' da McLaren após 'voltar atrás' em relação à ida à equipe laranja na Indy, mantendo-se na Chip Ganassi, pela qual conquistou dois títulos da categoria norte-americana nos últimos três anos. Por isso, o grupo britânico está processando o piloto, que foi reserva na F1 2023.

Com isso, O'Ward assume o posto para 2024, sendo 'efetivado' como reserva do time de Woking na elite global do esporte a motor. Assim como Palou, o mexicano já era vinculado à escuderia inglesa como piloto de desenvolvimento para a F1, mas só espanhol era reserva.

Pato, aliás, disputará nesta sexta-feira o primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada 2023 da F1 neste fim de semana. O competidor do México assume o carro do britânico Lando Norris ao lado do australiano Oscar Piastri.

Além da sessão prática inaugural do evento de Yas Marina, O'Ward será um dos representantes da McLaren no teste de pós-temporada da próxima semana, também em Abu Dhabi. O chefe do time, Andrea Stella, falou sobre as participações do latino-americano nos Emirados Árabes Unidos.

"Pato teve um ano impressionante na Indy e um bom desempenho em seus testes, então foi natural dar o próximo passo agora que ele está qualificado para uma Super Licença da Federação Internacional de Automobilismo", disse. Com o P4 na Indy 2023, O'Ward tem o documento da FIA.

"Com o calendário extenso, é prudente garantir que tenhamos um amplo grupo de pilotos que possamos chamar, se necessário. Estamos ansiosos para vê-lo progredir nessa nova função", completou o italiano.

Devido a um acordo com a Mercedes, fornecedora de motores da McLaren, a equipe de Woking também pode recorrer ao reserva do time anglo-germânico, Mick Schumacher, alemão que seguirá como suplente das Flechas de Prata além de correr pela Alpine no Mundial de Endurance (WEC). Em 2023, a McLaren também pôde utilizar os serviços dos reservas da Aston Martin, o brasileiro Felipe Drugovich e o belga Stoffel Vandoorne, que já foi titular do time laranja na F1.

De qualquer forma, O'Ward falou sobre sua oportunidade com a McLaren: "Passei muito tempo com a equipe de F1, tendo pilotado anteriormente em treinos livres e participado de alguns testes. Sempre disse que nunca é um dia ruim quando você entra em um carro de F1, então estou ansioso para me juntar ao grupo de pilotos reserva para o próximo ano, além de minhas tarefas na Arrow McLaren."

Quanto ao litígio com Palou, especula-se que o caso gire em torno de cifras na casa dos US$ 20 milhões, mais de R$ 97 milhões no câmbio atual. Por trás do divórcio, está a 'promessa não cumprida' por parte da McLaren de dar um futuro a Álex na F1. A equipe via no espanhol um possível companheiro para Norris nos próximos anos, mas a escuderia se impressionou com o desempenho de Piastri em 2023 e estendeu seu contrato até 2026. Lando tem vínculo até 2025.

Vencedor do GP de Macau de F3 projeta teste com a Williams

Membro da academia de pilotos da escuderia de Grove, Luke Browning 'varreu' o GP de Macau, conquistando pole, vitória na corrida qualificatória e triunfo na prova principal. O inglês também foi o vencedor do prêmio da Autosport de Piloto Britânico do Ano em 2022

“Eu adoraria”, disse Browning ao Motorsport.com sobre a perspectiva de correr em um carro de F1 da Williams. "Vou perguntar à equipe tantas vezes quanto possível - e vou atender o telefone. Mas há uma hierarquia nestas coisas e eles terão as suas razões".

