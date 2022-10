Carregar reprodutor de áudio

No próximo fim de semana, a Fórmula 1 retorna a Suzuka após dois campeonatos distante do circuito nipônico para a disputa do GP do Japão, segundo 'match point' do holandês Max Verstappen na temporada 2022.

O piloto da Red Bull poderia ter sido campeão em Singapura, mas quis o destino que o cenário mais favorável ao segundo título do jovem de 25 anos ficasse em Suzuka, onde ele precisa 'só' vencer para celebrar a conquista na casa da Honda, que 'volta' ao carro da equipe taurina nesta prova.

Simbolismos de lado, o fato é que a pista já foi palco de decisões icônicas da F1, em etapas marcantes que vão muito além dos acidentes entre Ayrton Senna e Alain Prost -- em 1989, o francês provocou acidente estratégico com o então companheiro de McLaren e acabou ficando com o título daquele ano (relembre a batida no vídeo abaixo), embora tenha recebido o troco do rival brasileiro já no campeonato seguinte, quando foi derrotado enquanto piloto da Ferrari.

Uma delas foi a de 1996, quando o britânico Damon Hill, da Williams, finalmente se consagrou após abandono do companheiro canadense Jacques Villeneuve, que fazia sua primeira temporada na F1 e seria campeão sobre Michael Schumacher, da Ferrari, de forma dramática no ano seguinte, em Jerez.

O alemão, aliás, também foi protagonista de uma das mais importantes conquistas celebradas em Suzuka: foi lá que, em 2000, 'Schumi' quebrou um jejum ferrarista que já durava 21 anos e faturou a primeira de suas cinco taças consecutivas com o time de Maranello, que viveu 'era de ouro' até 2004.

Michael, a propósito, também conquistou título em Suzuka em 2003, quando terminou o ano dois pontos à frente do finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren. Em 2011, outro germânico foi coroado no Japão: Sebastian Vettel, que naquele ano venceu o segundo de seus quatro títulos com a Red Bull.

Voltando a Schumacher, o alemão viu um de seus principais rivais ser coroado duas vezes em Suzuka: Mika Hakkinen, também finlandês da McLaren, foi campeão diretamente sobre o Kaiser na final de 1998 e, no ano seguinte, bateu o então 'parceiro' do ferrarista, o norte-irlandês Eddie Irvine.

Pouco mais de uma década antes, em 1987, um ícone brasileiro foi consagrado em Suzuka: Nelson Piquet, que viu seu companheiro britânico de Williams, Nigel Mansell, sequer largar por causa de um acidente nos treinos e pôde celebrar a conquista de seu terceiro título mundial na elite do automobilismo.

Campeões coroados em outras sedes no Japão

Fora Suzuka, o país foi palco da conquista de uma taça da F1 em duas pistas: Aida, onde Schumi garantiu, em 1994, o primeiro de seus dois títulos seguidos pela Benetton, e Fuji, onde o britânico James Hunt, da McLaren, se consagrou em 1976 após abandono do austríaco Niki Lauda, da Ferrari.

Um fato curioso é que, das 13 vezes em que uma corrida japonesa coroou um campeão, apenas em cinco a nação recebeu o último GP do ano -- nas glórias de Hunt, Hill, ambas de Hakkinen e a de Schumacher em 2003. Confira na tabela abaixo:

Ano Pista Piloto Rodada 1976 Fuji (GP do Japão) James Hunt (McLaren) 16/16 1987 Suzuka (GP do Japão) Nelson Piquet (Williams) Nelson Piquet (Williams) 15/16 1988 Ayrton Senna (McLaren) 15/16 1989 Alain Prost (McLaren) 15/16 1990 Ayrton Senna (McLaren) 15/16 1991 Ayrton Senna (McLaren) 15/16 1995 Aida (GP do Pacífico) Michael Schumacher (Benetton) 15/17 1996 Suzuka (GP do Japão) Damon Hill (Williams) 16/16 1998 Mika Hakkinen (McLaren) 16/16 1999 Mika Hakkinen (McLaren) 16/16 2000 Michael Schumacher (Ferrari) 16/17 2003 Michael Schumacher (Ferrari) 16/16 2011 Sebastian Vettel (Red Bull) 15/19*

*Título conquistado no Japão com a maior antecedência

