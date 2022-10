Carregar reprodutor de áudio

A Honda pode ter saído oficialmente da Fórmula 1, mas segue marcando sua presença na categoria, produzindo os motores da Red Bull e da AlphaTauri até o fim de 2025, graças um acordo com a Honda Racing Corporation. Mas em meio aos rumores de um retorno em 2026, a montadora japonesa anunciou um fortalecimento na parceria com as equipes, válido já para o GP do Japão.

Apesar da HRC, a divisão desportiva da montadora, produzir os motores, eles são oficialmente conhecidos como Red Bull Powertrains, o que colocava a presença da Honda apenas nos bastidores, o que irá mudar a partir deste fim de semana, com a logo da marca voltando aos carros da Red Bull e da AlphaTauri, em um aumento da parceria.

Além do logo da Honda no RB18 da Red Bull e no AT03 da AlphaTauri a partir do GP em Suzuka, Sergio Pérez passa a ocupar o papel de embaixador da Academia de Pilotos da Honda Racing School.

"A Honda investiu significativamente na tecnologia híbrida ao longo de nossa parceria", disse Christian Horner. "Isso garantiu o fornecimento de unidades de potência competitivas para ambas as equipes, o que somos muito gratos. Nosso objetivo em comum é seguir entregando motores dominantes, conquistando o máximo de sucesso possível nos próximos três anos".

"Para marcar isso, mal podemos esperar para receber novamente a logo da Honda no carro a partir de Suzuka".

Koji Watanabe, presidente da HRC, disse: "O logo da HRC no bico e a logo da Honda na lateral dos carros de ambas as equipes representam a forte ligação entre a Honda e o Grupo Red Bull. Através do apoio técnico fornecido pela HRC, a Honda apoiará completamente os desafios dessas máquinas para se tornarem as mais rápidas do mundo".

Watanabe fez parte da delegação da Honda que visitou o GP da Áustria em julho, onde afirmou que um retorno em 2026 ainda não era uma porta fechado.

Após os planos com a Porsche irem por água abaixo, é sabido que a Red Bull está aberta a trabalhar com uma montadora através de uma parceria técnica para 2026. Horner já sugeriu que, após o fim das conversas com a Porsche, que a Honda pode ajudar com a Red Bull Powertrains.

A Honda logo on a Red Bull engine cover Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

