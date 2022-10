Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen acha que precisará de um "fim de semana perfeito" no GP do Japão de Fórmula 1 se quiser conquistar seu segundo título mundial.

O piloto da Red Bull chega a Suzuka com 104 pontos de vantagem sobre o rival mais próximo, Charles Leclerc, com Sergio Pérez dois pontos atrás do monegasco. Ele precisa terminar a corrida com 112 pontos de vantagem para garantir o título neste fim de semana.

O caminho mais claro para Verstappen conseguir o que precisa seria vencer a corrida e fazer a volta mais rápida, pois isso lhe daria exatamente o número de pontos que precisa, independentemente de onde Leclerc e Pérez terminem.

Mas se ele vencer a corrida e não fizer a volta mais rápida, e Leclerc terminar em segundo, o campeonato seguirá para a próxima corrida nos Estados Unidos.

Embora o resultado esteja inteiramente nas mãos de Verstappen, e ele esteja ciente de como o Japão seria o melhor lugar para conquistar o título por causa das estreitas relações que sua equipe tem com a Honda, ele acha que nada menos que a perfeição será suficiente.

Questionado sobre o que significaria conquistar a coroa no Japão, Verstappen disse: “Seria um pouco mais especial, por causa de nosso relacionamento com a Honda.

“Acho que também já foi uma pena que não pudéssemos estar aqui no ano passado em uma luta pelo título. Então é isso que estamos realmente ansiosos, por estar de volta aqui. E então veremos o que acontece. Precisamos de um fim de semana perfeito, com certeza.”

A referência de Verstappen a um fim de semana perfeito vem depois de uma jornada difícil em Singapura, onde o holandês e sua equipe jogaram fora a chance de conquistar o título lá.

Uma sexta-feira confusa, um erro de cálculo de combustível na classificação e depois uma corrida complicada fizeram com que Verstappen não conseguisse o resultado que precisava para conquistar a coroa.

Ele relembra o que aconteceu no fim de semana de Marina Bay como um ótimo exemplo do que exatamente não fazer – embora ele diga que os problemas eram bem simples de entender.

“Quero dizer, apenas preste atenção ao nível de combustível, então não há muito o que realmente mudar”, disse ele.

“Quando você abastece o carro para cinco voltas, você pode fazer cinco voltas, você não conseguirá fazer seis voltas. Você pode falar sobre isso por horas, mas não vai mudar nada de repente.

“Mas não é só isso, quero dizer, tivemos uma sexta-feira muito ruim em termos de quantidade de voltas. Então também lá, eu acho que algumas coisas deram errado.

“Fizemos uma mudança no carro, não pudemos realmente testar, é claro, porque estava molhado e o levamos para a corrida. Então, sim, foi apenas um fim de semana muito confuso e acho que foi apenas um excelente exemplo de como você não quer que um fim de semana termine.

“Então você aprende com isso. Mas não há nada que de repente precise mudar na equipe. Todos sabemos que foi um fim de semana ruim. Mas também mostramos este ano que tivemos muitos fins de semana bons, então sabemos como fazer isso.”

