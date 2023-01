Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez encara neste ano sua terceira temporada como piloto da Red Bull na Fórmula 1 depois de um 2022 muito sólido em que conquistou vitórias - Mônaco e Singapura - e de participar ativamente na conquista da equipe no campeonato de construtores, faturando 11 pódios em 22 GPs.

O mexicano terá uma nova oportunidade de se colocar à prova com Max Verstappen, seu companheiro de equipe que vai em busca do tricampeonato, mas também estará cercado da novidade que chega ao esquadrão em 2023: Daniel Ricciardo.

Ricciardo retorna à Red Bull depois de perder seu lugar na McLaren para Oscar Piastri em 2023 e, mesmo que o esquadrão já tenha deixado claro em mais de uma ocasião que o australiano não representa uma ameaça para Pérez, esse cenário poderia se converter em algo palpável caso algo inesperado aconteça com o mexicano.

"Sergio olhará por cima de seu ombros e verá que tem um piloto reserva de verdade ali", disse David Coulthard em relação a Daniel Ricciardo em entrevista à Balls.ie da Irlanda. "Isso significa que Pérez terá que cuidar de perto da sua saúde, forma física e não se ausentar em nenhuma corrida", acrescentou o escocês.

Coulthard lembrou como ele defendia seu lugar na Fórmula 1 para evitar o crescimento de uma ameaça interna.

"Quando estive na McLaren, onde fiquei por nove anos, fazia todos os testes e nunca perdi uma corrida, inclusive quando saia do carro e não me sentia bem. Sabia que no momento em que deixava um piloto de testes entrar no cockpit, eu o dava a oportunidade de demonstrar o quão bom era. Você precisa defender seu território", explicou.

O vencedor de 13 GPs também falou sobre a difícil tarefa que Pérez tem sendo companheiro de equipe de Verstappen.

"Depois de ter passado por uma situação parecida com a do Sergio, enfrentando o Mika (Hakkinen) e o Kimi (Raikkonen), não pode faltar pedra sobre pedra. Treino físico, mental... A única forma dele melhorar a velocidade na classificação é na carro ou no simulador. Não é como se ele tivesse apenas que mudar algumas coisas. Isso é como uma grande atualização de software".

