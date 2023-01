Carregar reprodutor de áudio

Depois de demitir Jost Capito da função de chefe de equipe na Fórmula 1, a Williams surpreendeu e anunciou o ex-Mercedista James Vowles para o cargo. Agora, o engenheiro assume um novo desafio que será tirar o esquadrão inglês do fundo do grid.

E não passou despercebido a ele que por quatro dos últimos cinco anos, a Williams se viu presa ao nas últimas posições no campeonato de construtores. Além disso, mais recentemente, enfrentou novas incertezas após a saída do chefe da equipe, Jost Capito, e de seu diretor técnico, FX Demaison.

Mudar a sorte do time rapidamente não será uma tarefa fácil para Vowles, já que ele chega em um momento em que grande parte do trabalho no carro de 2023 já foi concluído. Sua lista de tarefas também será grande, uma vez que ele precisará obter uma equipe técnica reestruturada para ajudar a impulsionar seu monoposto o mais rápido possível.

Mas, embora as decisões sobre o departamento técnico e a estrutura geral de relatórios sejam importantes para Vowles, há uma coisa que ele considera prioritária acima de tudo: uma nova cultura de equipe. Pois o time que ele se lembra de assistir através da esgrima em Silverstone no início dos anos 1990 durante sua era mais dominante, está em um lugar muito diferente agora.

Como disse Vowles: “Se você me perguntasse quais são as marcas pioneiras e mais icônicas do esporte, Williams é o que vem à mente. Está cheio de pessoas incrivelmente talentosas que estavam sofrendo um pouco nos últimos anos, mas que tem um grande potencial.”

O que o engenheiro considera crítico, portanto, para ajudar a moldar um futuro melhor para a Williams é levantar o ânimo da equipe, fazendo com que o time acredite em sua direção futura. Uma nova mentalidade e uma cultura alterada são os fundamentos que James Vowles acha que precisam ser estabelecidos antes que qualquer outra mudança.

Falando sobre onde ele sentiu que a Williams estava falhando no momento, Vowles disse: “O que definitivamente estará errado é quando você está sofrendo e quando você foi punido e empurrado para baixo como uma organização porque está sofrendo, não melhora ano após ano, a menos que você obtenha uma mudança no que está acontecendo - uma mudança na cultura, nos métodos e sistemas."

“Acho que muito disso é que, se voltarmos alguns anos, não tínhamos a força que é o Dorilton [dono da equipe]. Dorilton realmente quer e investirá a quantia correta para fazer desta uma equipe de alto desempenho. E não creio que fosse justo dizer que este era o caso há apenas alguns anos. Esse impacto provavelmente levará algum tempo para fazer efeito."

“Mas eu sou uma das mudanças e claramente um indivíduo não vai conseguir. O que é preciso é fortalecer a equipe técnica, mas também permitir que aqueles que são incrivelmente bons internamente brilhem e prosperem. E eu suspeito que o ambiente que eles tiveram ao seu redor não era propício a isso por um período de tempo.”

Embora Vowles venha de uma Mercedes conhecida por dominar a era turbo híbrida da F1, isso não quer dizer que ele apenas saiba o que é vencer. Definitivamente, houve momentos difíceis na equipe das flechas de prata no ano passado, quando o time estava lutando contra os dramas do início da temporada.

Além disso, Vowles estava a bordo em Brackley durante seus difíceis primeiros dias como British American Racing - que incluiu longas sequências sem marcar nenhum ponto no início dos anos 2000.

“Tenho a sorte de conhecer o fracasso em níveis que muitos de vocês, infelizmente, viram publicamente”, disse ele durante uma coletiva de imprensa na semana passada. Mesmo antes da Mercedes, houve momentos em que estávamos em uma posição muito ruim: não marcamos um ponto em 12 corridas.

“O ganho real que você obtém disso é que você precisa infundir uma cultura nisso que permita que todos percebam que você precisa ser empoderado. Você tem que crescer, tem que avançar como uma unidade e tem que ser um movimento colaborativo. Suspeito fortemente que estamos apenas em uma situação em que essa colaboração não está no nível que poderia ou deveria estar, simplesmente porque alguns anos de dor a cimentaram.”

Tendo vivido a jornada na Mercedes de uma equipe que lutou para marcar pontos para uma que, às vezes, esperava vencer todas as corridas que disputava, Vowles tem uma enorme experiência sobre a maneira como as coisas precisam funcionar dentro de um time de sucesso.

“Quando perguntamos à nossa equipe de liderança sênior qual é o elemento mais importante da equipe, sempre voltamos a duas coisas na Mercedes: pessoas e cultura”, disse ele. "Não é o chão da oficina mecânica, nem as ferramentas do túnel de vento, nem o piloto no simulador de loop. Ele volta para as pessoas e cultura e acredito que exatamente o mesmo é verdade dentro da Williams.

“Antes de colocar os pés lá, não tenho certeza de onde estamos no momento, mas é a coisa mais importante da minha lista de prioridades: garantir que todos entendam que se trata de trabalhar juntos. Trata-se de empoderamento, de tratar seus colegas com o respeito que você deseja deles e o crescimento que você deseja deles, para que possamos trabalhar juntos em direção a um objetivo final.”

Talvez o maior endosso da crença de Vowles sobre a importância da cultura venha de seu ex-chefe, Toto Wolff – que há muito sustenta a opinião de que ela é um fator chave para o sucesso da montadora alemã. Falando sobre sua percepção da Mercedes, Wolff disse: “Onde começamos a jornada, o tipo de filosofia predominante era, este é um carro de corrida e o carro de corrida precisa de boa aerodinâmica e um motor forte e assim por diante.

“Mas quase sempre foi negligenciado que a equipe de corrida é um grupo de pessoas que se juntaram em uma jornada. Essas pessoas têm esperanças, sonhos, objetivos e ansiedades, tudo isso. Acho que o que conseguimos na Mercedes foi incorporar uma estrutura que envolve a pessoa. Nós nos importamos e acreditamos quando nos importamos."

“Quando você monta uma organização que demonstra isso todos os dias, você pode alcançar desempenhos extraordinários. Agora, isso não é garantia para sempre, como vimos em 2022, mas a cultura e os valores são o sistema imunológico de qualquer organização. James fez parte dessa jornada de desenvolvimento de nossa cultura, sobre o estabelecimento de objetivos. E assim ele poderá traduzir isso para a organização Williams.

“Não tenho dúvidas de que James dentro da organização descobrirá talentos, descobrirá pessoas comprometidas e ambiciosas. Se ele incorporar tudo isso em uma mentalidade positiva, um ambiente seguro, como um chefe de equipe atencioso, acho que a Williams pode dar a volta por cima e seguir em frente."

