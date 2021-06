O patrocinador da Aston Martin, BWT, não parece ter desistido da ideia da equipe competir na Fórmula 1 na cor rosa, como durante os tempos de Racing Point, onde a coloração da marca era predominante no carro e se destacou em diversos momentos, incluindo os pódios de Sergio Pérez e Lance Stroll e a vitória do mexicano no GP de Sakhir de 2020.

O verde é o tradicional da montadora britânica e, por isso, o esquema foi modificado, já que o acordo entre eles e a escuderia é maior. Agora, apenas certas partes do veículo utilizam o rosa, como no capacete de Sebastian Vettel, embaixador da empresa.

Andreas Weissenbacher, CEO da BWT, disse que entende o desejo da Aston Martin de competir com as cores tradicionais, mas espera que eles voltem ao antigo esquema no futuro.

"Lawrence Stroll sabe que estou decepcionado por isso", comentou à Speedweek. "Se a Aston estivesse na cor rosa, o patrocinador Cognizant teria ficado ainda mais feliz porque o valor de reconhecimento da marca teria sido muito maior."

"Em termos de negócios, o que foi feito foi errado. Claro, historicamente falando, o verde é definitivamente compreensível de muitas maneiras, mas não é assim para mim. Quando você assiste na TV, o carro não se destaca em absoluto. A cor rosa não só se tornou a nossa marca, mas também capturou uma certa elegância", completou.

“O melhor momento para mim foi a corrida de Sakhir 2020, onde Sergio Pérez saiu vitorioso", relembrou Weissenbacher. "Além disso, quando eu estava tomando café da manhã no hotel no dia da corrida, disse a ele que iria ganhar naquele dia, e ganhou!"

“Minha maior decepção até agora foi não conseguir convencer Lawrence a mudar a coloração. Não se trata de egoísmo, mas de racionalidade. Um carro rosa se destaca mais e tem um impacto publicitário muito maior", reiterou o CEO.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

