Além da ultrapassagem de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton, outro embate chamou a atenção na largada do GP da Espanha de Fórmula 1, quando Charles Leclerc passou Valtteri Bottas para assumir a terceira posição. E, segundo o monegasco, a manobra não foi nada planejada.

O piloto da Ferrari havia se qualificado em quarto em Barcelona e estava logo atrás de Bottas após a largada na saída da curva 2.

No entanto, ele aproveitou uma oportunidade brilhante para ultrapassar Bottas na curva 3 pelo lado de fora em um movimento semelhante a de Fernando Alonso sobre Kimi Raikkonen e Hamilton em 2013.

Mas, em vez de Leclerc ter planejado previamente sua manobra, ele disse que foi um impulso do momento, ao tentar achar um pouco de ar limpo.

“Não foi planejado”, explicou Leclerc. “Eu apenas vi a oportunidade no momento em que estava no carro, e simplesmente fui atrás.”

“Eu estava tentando encontrar uma linha diferente que a de Valtteri, já que ele estava seguindo Lewis. E quando você está dirertamente atrás do carro, você perde tanto downforce que eu estava apenas tentando ficar fora disso.”

“Então, assim que vi que tinha bastante aderência do lado de fora, fui apenas para a ultrapassagem e funcionou muito bem.”

O piloto da Ferrari revelou à Sky TV que nunca tinha visto o movimento de Alonso, por isso não sabia que isso tinha sido feito antes.

“Todo mundo está me falando sobre isso, mas, na verdade, nem sei do que você está falando”, disse ele. “Eu nunca vi essa ultrapassagem.”

“Foi no início para ele também? Porque eu acho que é muito mais difícil durante a corrida para ser honesto com toda a sujeira do lado de fora. Então, busquei a solução fácil na primeira volta. ”

O próprio piloto da Mercedes disse que estava vendo Hamilton e Verstappen lutando à sua frente, e não percebeu que Leclerc vinha pelo lado de fora.

“Para ser honesto, não vi Charles na curva três”, disse Bottas. “Uma vez que o vi, por fora indo muito mais rápido do que eu, era tarde demais. Então, sim, preciso revisar isso.”

“Nas curvas um, dois, há apenas uma linha e você não pode fazer muito. Eu sabia que poderia manter meu lugar ali. Mas então, na curva três, eu estava realmente tentando seguir Lewis por dentro e não tinha noção de que Charles estivesse tão perto. Ele conseguiu obter uma boa aderência por fora. ”

Leclerc manteve-se na terceira posição durante toda a primeira parte da corrida, mas terminou em quarto depois que Bottas finalmente conseguiu a ultrapassagem para fechar o pódio.

