A Fórmula 1 deve passar por uma importante reformulação em um futuro próximo. Com o apoio das equipes, a categoria deve introduzir um novo sistema de pontos, que aumenta a zona de pontuação dos GPs de 10 para 12 pilotos.

Conforme revelado com exclusividade pelo Motorsport.com antes do GP da China, as equipes da F1 devem discutir com a FIA e a FOM a ideia de revisar o sistema de pontos para 2025 para oferecer pontuação até o 12º lugar.

Em meio a preocupações de que a ordem atual de forças do grid esteja afetando indevidamente a briga no pelotão do meio, com poucas oportunidades de pontuação, uma proposta será apresentada nesta semana na reunião da Comissão de F1 para alterar o sistema de pontos.

A atual alocação de pontos para as sete primeiras posições permanecerá inalterada se a mudança for feita (veja a tabela no final da matéria), com as coisas mudando a partir da oitava posição. A novidade foi estruturada de forma a não afetar as equipes líderes do ponto de vista competitivo, além de não significar que elas pontuarão mais, o que poderia aumentar a taxa de inscrição baseada em pontos que elas devem pagar à FIA a cada ano.

Para que a proposta siga em frente e seja implementada na temporada de 2025, ela precisará obter o apoio da maioria simples das equipes - portanto, é necessário que cinco equipes a aprovem, além de ser apoiada pela FIA e pela FOM.

E, embora não seja impossível que as equipes digam uma coisa em público e ajam de outra forma quando se trata de uma votação, as indicações são de que mesmo as principais equipes não estão dispostas a bloquear a mudança.

O diretor da equipe da Ferrari, Fred Vasseur, disse: "Não sou contra. E, vindo da Alfa Romeo, entendo perfeitamente, às vezes, a frustração de estar fazendo um grande fim de semana, mas se não houver nenhum abandono na sua frente, você termina em P11 e a recompensa é zero.

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Pierre Gasly, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"[No momento] você pode terminar em P11 ou P 20 e é a mesma coisa, então eu posso entender a frustração por isso."

O diretor da equipe Red Bull, Christian Horner, acrescentou: "Parece que há dois grupos na F1 no momento, e as equipes de seis a 10 estão em uma luta tão difícil quanto as de um a cinco.

"Acho que é uma daquelas coisas em que você tem de fazer as contas e analisar os dados analíticos e dizer: o que isso realmente mudaria? Portanto, sou imparcial em relação a isso."

As equipes que estão envolvidas na batalha do meio-campo pelas posições de menor pontuação estão especialmente ansiosas para ver a mudança.

O diretor da equipe RB, Laurent Mekies, disse ao Motorsport.com que não via pontos negativos no novo sistema - que, segundo ele, traria melhorias para a F1 como um todo.

"É claro que apoiarei isso", disse ele. "Não há mais nenhum fundo do grid. Há seis fabricantes de equipamentos originais na F1, mais a Red Bull Racing, portanto, são sete equipes de ponta.

"Até mesmo as cinco últimas equipes são grandes organizações agora, e é muito difícil explicar para o mundo exterior, para nossos parceiros e para nossos fãs que lutamos por um P11 que, na verdade, concede zero pontos.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Se você observar o nível de competitividade das cinco principais equipes e o nível de confiabilidade dos carros, isso significa que, na maior parte da corrida, você está lutando teoricamente por zero pontos, e não achamos que isso seja correto.

"Também achamos que é mais meritocrático porque, se você marcar pontos até o P12, você evitará o efeito de que, se algo completamente impressionante acontecer e alguém marcar um P5 ou P4 na chuva, isso significa que os outros podem ficar em casa por 10 corridas.

"Achamos que está cumprindo todos os requisitos sem praticamente nenhuma desvantagem, portanto, esperamos que seja aprovado."

O chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, acrescentou: "Qual é a desvantagem? Atualmente, temos três equipes com zero pontos e não acho que isso seja bom para o esporte.

"Se alguém receber pontos por P11, P12, haverá menos pessoas com zero pontos. Portanto, acho que é mais claro para os fãs e também para a motivação de todos que trabalham em uma equipe. É muito melhor chegar em P12 com um ponto e em P11 com dois pontos - é uma recompensa."

A nova proposta de estrutura de pontos da F1

Posição de chegada Pontos atuais Pontos propostos 1 25 25 2 18 18 3 15 15 4 12 12 5 10 10 6 8 8 7 6 6 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 0 2 12 0 1 Volta mais rápida 1 (somente para os 10 primeiros colocados) 1 (somente para os 12 primeiros colocados)

