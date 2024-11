F1: Pérez condena declarações do pai contra Ralf Schumacher

Sergio Pérez condenou as declarações de seu pai, Antonio Pérez Garibay, contra o ex-piloto e comentarista de Fórmula 1, Ralf Schumacher.

O mexicano da Red Bull afirmou, à Sky Sports, que não corrobora as opiniões de Antonio Garibay: ""Em primeiro lugar, não concordo com nada do que ele disse. Acho que ele cometeu um erro nesse aspecto".

"Não compartilho das opiniões dele, mas, ao mesmo tempo, não posso controlar o que meu pai diz, só tenho influência sobre o que eu digo".

"Acho que é importante neste esporte mostrar que o que acontece na pista permanece na pista. É assim que vejo as coisas e devemos sempre dar o exemplo para o mundo".

A polêmica entre Ralf Schumacher e Antonio Garibay começou após a reação inflamada do pai do Pérez aos comentários do ex-piloto sobre a possível saída de Pérez da Red Bull.

Em sua fala que não foi bem vista nas redes sociais, Pérez Sênior afirma: "Não sei se ele estava apaixonado por Checo".

"Você está entendendo? Há muitas coisas estranhas, e você não sabe se ele é um jornalista, se é uma mulher ou um homem. Mas sua palavra está em dúvida. Não por causa de Checo Pérez, mas por causa do que sua [ex-]esposa disse sobre ele".

Depois de toda a polêmica nas redes sociais, Ralf respondeu no Instagram a declaração de Antonio, afirmando que "não está zangado".

"Eu também apoiaria o meu filho 100% e tentaria ajudar. É assim que se faz como pai", começou no comunicado".

"Sobre a maneira como foi falada, eu teria escolhido palavras diferentes, mas conhecemos o Sr. Pérez com todas as suas emoções. É por isso que não estou zangado com ele".

"No entanto, acho que os resultados [de Pérez] seriam os melhores argumentos", concluiu.

