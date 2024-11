Max Verstappen, tricampeão da Fórmula 1 pela Red Bull, revelou que pode largar a categoria após 2028, quando encerra o contrato com a equipe taurina.

O piloto holandês, em entrevista ao portal Road and Track, afirmou que, por mais que ainda seja jovem com o fim do acordo com a RBR, quando terá 31 anos de idade, ele já terá corrido por mais de 14 anos na categoria, já que começou aos 17 anos.

"No momento, tenho um contrato até [2028]. Terei 31 anos de idade ao final do contrato. É claro que isso ainda é muito jovem, mas é claro que comecei quando tinha 17 anos. Isso é muito tempo na Fórmula 1".

"Para mim, isso também depende de como será a condução dos novos carros a partir de 2026. Eles serão agradáveis de dirigir? A quantidade de corridas, o quanto você está longe de casa, é exigente".

O piloto holandês também contou que não sente a vontade de vencer muito mais títulos na F1: "Não importa se você tem muito sucesso ou não, para mim, isso não importa. É claro que já ganhamos muito na F1."

"Para mim, não é que eu tenha que ficar por aqui e tentar provar meu valor. Não tenho esse desejo de ganhar oito ou nove títulos".

Verstappen também afirmou que tem vontade de correr em outras categorias, como as corridas de endurance das 24 horas de Le Mans e das 24 horas de Daytona, mas que dará o melhor em qualquer campeonato.

"Estou muito feliz com o que estou fazendo e sei que, quando estiver no carro, sempre darei o melhor de mim. Também quero fazer outras coisas e, em algum momento, também quero fazer menos corridas".

"Naturalmente, quando você participa de um campeonato de resistência, é um pouco menos. A única corrida é mais intensa, com vinte e quatro horas, mas você tem mais tempo livre, pode planejar um pouco mais sua agenda".

"Na maior parte do ano, toda semana, você sabe exatamente o que está fazendo. Talvez seja um pouco mais relaxado, você pode aproveitar um pouco mais a vida fora das corridas".

"Sim [eu quero correr em Le Mans], mas acho que no momento é muito difícil combinar com a F1. Acho que, especialmente com tudo sendo cada vez mais competitivo, você não pode dividir seu tempo entre a F1 e um GTP. Pelo menos para mim, quando vou competir em algo, preciso estar bem preparado", contou Max Verstappen.

