Há muitos rumores que Sergio Pérez será demitido da Red Bull e ainda existem muitas dúvidas sobre a formação da dupla para 2025 da equipe e da RB. Nenhuma decisão foi tomada até o momento e muitos apostam que o fim da carreira do mexicano na Fórmula 1 está próximo.

O desempenho de Pérez não é o suficiente para lhe defender, uma vez que, nos últimos cinco finais de semana com corridas, ele marcou apenas oito pontos. Em comparação, Max Verstappen somou 90, se mantendo como o líder do campeonato.

Nomes como o de Liam Lawson e Yuki Tsunoda, da RB, foram relacionados à vaga, além de Franco Colapinto, que ainda não tem um assento na categoria, mas defende a Williams desde a demissão de Logan Sargeant.

Oficialmente, o contrato de Pérez tem validade até o fim de 2026. A extensão foi assinada em julho de 2024, tornando-o companheiro de Verstappen por, pelo menos, mais duas temporadas.

No entanto, o jornal suíço Blick relata que, se acontecer uma demissão antes do fim do contrato, o mexicano deve exigir o valor de 20 milhões de dólares, R$ 116 milhões, como compensação.

