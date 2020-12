Hamilton quer finalizar novo contrato com Mercedes "antes do Natal"

Após Toto Wolff admitir que o diagnóstico de Covid-19 de Lewis Hamilton atrapalhou a negociação do novo contrato do britânico para seguir correndo pela Mercedes na Fórmula 1, o heptacampeão afirmou que quer finalizar essas conversas antes do Natal.

Hamilton conquistou o sétimo título mundial em 2020 com três corridas de antecedência, mas ainda está sem contrato para o ano que vem após optar por segurar essas conversas com a Mercedes até fechar os dois títulos do ano.

Mas após Hamilton testar positivo para Covid-19 antes do GP de Sakhir, a Mercedes foi forçada a pausar as conversas após os "primeiros passos". Tanto o piloto quanto a equipe sempre foram claros que o objetivo é manter o relacionamento, que já rendeu 74 vitórias, seis títulos de pilotos e sete de construtores, insistindo que o novo acordo é apenas uma formalidade.

Perguntado após o GP de Abu Dhabi sobre quando o acordo poderia ser firmado, Hamilton disse que contava com o novo acordo sendo assinado nos próximos dias, antes do Natal.

"Com sorte nas próximas semanas. Adoraria finalizar isso antes do Natal. Eu quero estar aqui no próximo ano. Como equipe, sei que podemos fazer mais juntos, conquistar mais no esporte e fora dele. Espero que possamos conversar já nesta semana e finalizar tudo antes do Natal".

A Mercedes é uma de três equipes que precisa fechar sua dupla para 2021, tendo anunciado apenas Valtteri Bottas até aqui. Red Bull e AlphaTauri também seguem com uma vaga oficialmente em aberto.

Mas, diferente das duas rivais, a Mercedes listou Hamilton como seu piloto na lista de entradas provisórias da F1 2021 divulgada pela FIA na semana passada.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que um novo acordo com Hamilton "irá acontecer" e que "não há razão para não acontecer", tendo sido atrasado apenas por conta de sua recuperação.

"Vamos conversar sobre isso. Tivemos um atraso. Sempre dissemos que falaríamos sobre isso após a conquista do título, mas o vírus nos atrasou em duas semanas. Agora precisamos sentar para conversar, seja virtualmente, seja presencialmente".

